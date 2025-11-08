Memorias de magistrados que sobrevivieron a la toma del Palacio de Justicia

El país aún no tiene una sola verdad sobre lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando 35 guerrilleros del M-19 intentaron tomarse el Palacio de Justicia en una operación que terminó en desastre. Un violento episodio que dejó cerca de cien muertos y al menos once desaparecidos.
Durante años, la verdad fue más un campo de batalla que una búsqueda colectiva. A lo largo del tiempo, los informes forenses reconstruyeron con el horror vivido por magistrados, empleados y civiles, las lecturas políticas y mediáticas siguen intentando moldear los hechos a conveniencia.
Sin duda, los testimonios de los sobrevivientes han sido una guía indispensable para acercarse a la verdad. En esta entrega se recogen algunos de esos relatos estremecedores, contados ante la Comisión de la Verdad y otros en entrevistas concedidas a distintos medios de comunicación.