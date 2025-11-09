Ricardo González le contó a un amigo de la pelea en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno: esta es su versión

Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz fue enviado a prisión como sospechoso del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, Ricardo González, el otro hombre señalado de darle el golpe mortal al joven, sigue prófugo. Lea aquí: Revelan nuevos detalles sobre el crimen del estudiante de Los Andes: pelea habría comenzado por señalamiento dentro de discoteca Su identidad apenas pudo confirmarse el martes 4 de noviembre, cinco días después de la golpiza mortal que, junto a otras tres personas, le propinó a Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras salir de una fiesta de Halloween en Before Club. De él solo se sabe que es oriundo de Cartagena, tiene 23 años y trabajaba en un local de perros calientes en el sector de San Victorino, en la capital.

A ese lugar se presentó el 1 de noviembre, más de 30 horas después de la golpiza y unas 14 horas de confirmarse la muerte de Jaime Esteban. Allí habló con otro trabajor del lugar y, aunque no le dio detalles específicos de lo ocurrido horas antes, sí dio indicios de lo que había pasado tras la noche de fiesta. “Él llegó como a las 9:30 de la mañana y sí me comentó que había tenido un problema, pues se agarró a pelear. Tenía raspado el codo y los dedos”, relató el hombre en diálogo con Noticias Caracol. Siga leyendo: José Alejandro Hofmann: el juez que aprendió a caminar a los 14 años y hoy asume procesos como el de Miguel Uribe y Jaime Esteban Moreno El testigo, que pidió reserva de su identidad, aseguró que González no parecía preocupado y al parecer desconocía que el joven que presuntamente atacó había muerto. “No sabía que el muchacho había fallecido. Él vino a cumplir con su horario, normal”, dijo.

Videos de cámaras de seguridad del centro comercial donde González trabajaba dan cuenta de que el hombre se presentó a su trabajo con la misma ropa que tenía puesta en el momento del ataque: camiseta y pantalón negros. “No llegó borracho ni nada, llegó amanecido, normal. Me comentó la pelea, pero no sabía que se había muerto el muchacho; se enteró ya por la tarde cuando vio la noticia”, agregó el testigo. Hacia el mediodía, González cerró el puesto, entregó las llaves a su jefe y fue captado nuevamente por las cámaras corriendo por un pasillo del centro comercial. Había emprendido la huida, pues desde entonces no se sabe de su paradero.