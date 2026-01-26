Francia busca prohibir el acceso a redes sociales para menores de 15 años a partir de este año

Los diputados franceses deben decidir este lunes 26 de enero si prohíben las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso. Le puede interesar: Ni las heladas temperaturas los retirados: millas de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump La legislación, que incluye además la prohibición del uso de los celulares en los liceos, llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, una primicia mundial. “Las emociones de nuestros niños y adolescentes no están en venta ni para ser manipuladas por las plataformas estadounidenses ni por los algoritmos chinos”, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en un vídeo publicado el pasado sábado.

El mandatario centroderechista quiere hacer de la protección de los menores contra las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en 2027. A las 16H00 (15H00 GMT), los diputados deben debatir una proposición de ley del partido presidencial Renacimiento, que después debería ir al Senado (Cámara Alta), a mediados de febrero, para su visto bueno. El jefe de los diputados oficialistas, el ex primer ministro Gabriel Attal, espera que los senadores también aprueben la prohibición, que entraría en vigor el 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano. “Francia puede ser pionera en Europa dentro de un mes: Podemos cambiar la vida de nuestros jóvenes y nuestras familias”, estimó Attal, para quien Francia ganaría en independencia frente a “algunas potencias” que “quieren colonizar las mentes”.

La legislación llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años. FOTO: SSTOCK

La agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses, alertó que las redes sociales como TikTok, Snapchat o Instagram, omnipresentes en la vida de los adolescentes, pueden dañar su salud mental. Son muchos los riesgos enumerados, incluyendo el ciberacoso, la comparación permanente o la exposición a contenidos violentos. También se alerta de los sistemas de captación de la atención, en detrimento del sueño.

“Mis notas mejoraron”: ¿el efecto que se busca con la prohibición?

El gobierno, que apoya esta iniciativa parlamentaria, quiere ir rápido: la prohibición entraría en vigor a partir de septiembre para las nuevas cuentas y a partir del 31 de diciembre para las ya existentes. La iniciativa busca además prohibir los celulares en los liceos, una norma que ya se aplica en las escuelas primarias y en los centros de secundaria.

Los diputados franceses deben decidir este lunes si prohíben las redes sociales a los menores de 15 años. FOTO: SSTOCK

Algunos ya experimentan esta medida, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París. En su caso, sus 600 alumnos deben dejar sus celulares en maletines durante las clases. Al inicio de cada clase, el profesor pasa un maletín negro donde cada alumno deposita su celular. Esto “apaciguó el clima escolar” porque “muchas altercaciones” se debían a su uso, explicó a AFP la docente Christine Antunes. “Al principio fue complicado, porque soy adicta al celular”, admitió por su parte Lina, de 18 años. “Pero me ayudó a concentrarme” y “mis notas mejoraron”, reconoció la alumna, que afirmó que pasa hasta 12 horas al día delante de la pantalla. Pero las dudas emergen respecto a una prohibición generalizada, en el conjunto del centro. Antunes teme que esto impulse el absentismo, mientras que la directora del centro, Françoise Rossi, se preguntó cómo se podría poner en práctica.

La denuncia sobre el “paternalismo digital”

El gobierno de centroderecha, así como los grupos de oposición de ultraderecha y de derecha, apoyan la proposición de ley, “destinada a proteger a los menores de los riesgos a los que los expone el uso de las redes sociales”. Pero la oposición de izquierdas es escéptica: el diputado de La Francia Insumisa (izquierda radical), Arnaud Saint-Martin, denunció un “paternalismo digital”, mientras que el ecologista Steevy Gustave criticó una solución “simplista”. La preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes y jóvenes crece en el mundo. Países como España o Dinamarca también estudiarían su prohibición.

Los menores de 15 años no podrían ni utilizar las redes sociales en las instituciones educativas. FOTO: Archivo El Colombiano