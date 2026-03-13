Recuperación de zonas y obras de infraestructura: así se destinarán los $6 billones que llegarán a la UNGRD

Las afectaciones se concentran especialmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde las lluvias han provocado inundaciones en barrios y zonas rurales, daños en viviendas, interrupciones en servicios públicos y el deterioro de carreteras y puentes .

Los recursos fueron autorizados mediante un nuevo paquete de decretos expedidos bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado tras las inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos que han dejado cientos de damnificados .

Justo cuando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) enfrenta uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia, por un millonario saqueo, el Gobierno nacional le asignó la coordinación de 6,34 billones de pesos para atender la emergencia provocada por las lluvias que golpean a varias regiones del país.

En varias de estas regiones, los organismos de emergencia han reportado comunidades aisladas por el colapso de vías terciarias, familias que perdieron enseres y cultivos bajo el agua y escuelas afectadas por filtraciones o daños estructurales. En departamentos del Caribe, por ejemplo, el desbordamiento de ríos y caños ha obligado a evacuar viviendas, mientras que en zonas del Pacífico las precipitaciones han provocado derrumbes y afectaciones en corredores viales.

En ese contexto, el grueso del presupuesto aprobado por el Gobierno estará destinado a financiar la recuperación temprana de las zonas afectadas, la rehabilitación de infraestructura y programas de apoyo a los sectores productivos golpeados por la temporada invernal.

La mayor parte del dinero se dirigirá al sector agropecuario, que recibirá cerca de 1,7 billones de pesos para programas de rehabilitación agrícola, recuperación de suelos productivos, acceso a crédito y alivios financieros para campesinos que perdieron cultivos o tierras por las inundaciones.

El sector vivienda contará con aproximadamente 1,32 billones de pesos, que se destinarán a la reparación de casas afectadas, construcción de nuevas soluciones habitacionales y programas de reasentamiento para familias que deban abandonar zonas consideradas de alto riesgo.

Otro rubro relevante se asignó al sector educación, con más de un billón de pesos que se invertirán en la reconstrucción o adecuación de infraestructura educativa dañada por las lluvias, mientras que el sector transporte recibirá cerca de 626.000 millones de pesos para reparar vías y puentes que quedaron destruidos o severamente deteriorados por la temporada invernal.

Los decretos también contemplan 1,17 billones de pesos para la Presidencia de la República, recursos que se canalizarán hacia programas sociales vinculados a la atención de la emergencia. A esto se suman 187.000 millones para el sector ambiente, orientados a procesos de recuperación ambiental y mitigación de riesgos, y cerca de 110.000 millones para minas y energía, enfocados en la atención de daños en infraestructura energética.

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Aunque inicialmente se señaló que los recursos serían administrados por la UNGRD, su director, Carlos Carrillo, aclaró que el dinero no ingresará directamente a la entidad, sino que será ejecutado a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Según explicó, la UNGRD funciona principalmente como coordinadora del sistema nacional de gestión del riesgo y ordenadora del gasto del fondo, mientras que la ejecución de los recursos se realiza a través de ese instrumento financiero.

La millonaria asignación llega en un momento particularmente sensible para la entidad, que aún intenta recomponer su credibilidad tras el escándalo de corrupción que destapó el desvío de contratos y recursos públicos dentro del sistema de gestión del riesgo, un caso que hoy tiene a exdirectivos, funcionarios y congresistas vinculados a procesos judiciales y que sigue bajo investigación de las autoridades.