Presidente de Finlandia advierte que paz en Ucrania está en un “callejón sin salida”

El presidente finlandés Alexander Stubb, que tiene buenas relaciones tanto con Donald Trump como con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski, aseguró que las conversaciones de paz sobre Ucrania lideradas por Estados Unidos están “en un callejón sin salida”.
“Esto podría deberse a la guerra en Irán, que desvía considerablemente la atención de la guerra en Ucrania. Pero también puede ser que las negociaciones estén estancadas porque han llegado a un callejón sin salida y ya no avanzan”, afirmó Stubb en una entrevista publicada el jueves en el diario noruego VG.
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“Creo que los negociadores estadounidenses han hecho todo lo que han podido, y que lo fundamental recae ahora en una sola cuestión: Donetsk y los territorios. Pero el gran problema es que no creo que Rusia quiera la paz”, añadió.