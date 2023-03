Nazareth Marín, desaparecida en Venezuela, habría muerto por estrangulamiento

Triste 😭 😭.

"No estamos todas, falta Nazareth"

¡NOS QUEREMOS VIVAS!

Nazareth Marín:

"SI UN DÍA SALGO Y NO REGRESO.... NO DUDEN EN BUSCARME.

YO NUNCA DEJARÍA SOLA A MI HIJA". @DouglasRicoVzla @TarekWiliamSaab @DefensaMujerVE#JusticiaParaNazareth #JusticiaParaTodasLasMujeres pic.twitter.com/t7UU95K4FY