“Si tengo que arrodillarme por mi hijo, no me importa”: familias de presos venezolanos piden ser “escuchadas” por Trump

Familiares de presos políticos que acampan desde hace 15 días frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas pidieron este lunes 22 de junio al presidente Donald Trump que interceda para excarcelar a cientos de prisioneros en Venezuela. Le puede interesar: Trump siguió celebrando el triunfo de Abelardo y dijo que espera “con ganas” poder trabajar con él en Colombia El gobierno interino de Delcy Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones en Venezuela poco después de asumir el poder en enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense. Rodríguez promulgó en febrero una ley de amnistía. La oenegé Foro Penal contabiliza, no obstante, cerca de 400 opositores aún detenidos en Venezuela.

La reunión se llevó a cabo frente a la sede diplomática estadounidense, en una zona acomodada de Caracas. FOTO: AFP

Unas 40 personas aproximadamente se apostaron frente a la sede diplomática estadounidense, en una zona acomodada de Caracas, con banderas de Estados Unidos y afiches con los rostros de Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett. “Venimos para que, por favor, seamos escuchados y que nos ayuden a liberar a nuestros familiares, ya que Estados Unidos está tutelando Venezuela actualmente”, declaró a la AFP Gabriela Álvarez, esposa de un camarógrafo detenido en 2022 mientras trabajaba en un reportaje sobre narcotráfico. “Señor Barrett, respetuosamente solicitamos que reciba a una representación de las familias que permanecemos en vigilia para compartir de primera mano nuestros testimonios”, indica una carta que los familiares entregaron a un funcionario de seguridad de la legación.

Con un afiche de Trump en mano, Liliana Rico clamó la liberación de su hermano, acusado de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir tras ser involucrado en un supuesto atentado con drones contra Maduro. “Cada vez que el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump, hace mención de los presos políticos que están siendo liberados, es que ellos salen y liberan un poquito”, dijo Rico, de 49 años, en referencia a las autoridades interinas. Su vigilia “constituye un recurso de última instancia”, apuntó la misiva en alusión a las diligencias hechas -sin éxito- ante las instituciones venezolanas.

El plantón de los familiares que piden la libertad de los presos políticos. FOTO: AFP