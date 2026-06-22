“Si tengo que arrodillarme por mi hijo, no me importa”: familias de presos venezolanos piden ser “escuchadas” por Trump

Familiares de presos políticos que acampan desde hace 15 días frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas pidieron este lunes 22 de junio al presidente Donald Trump que interceda para excarcelar a cientos de prisioneros en Venezuela.
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El gobierno interino de Delcy Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones en Venezuela poco después de asumir el poder en enero, tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense. Rodríguez promulgó en febrero una ley de amnistía. La oenegé Foro Penal contabiliza, no obstante, cerca de 400 opositores aún detenidos en Venezuela.