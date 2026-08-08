Colombianos ya pagaron $8,4 billones por el 4x1.000 en 2026; De la Espriella propone eliminarlo

Desde este viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia de Colombia con el reto de enfrentar el elevado déficit fiscal y corregir el deterioro de las finanzas públicas.
El nuevo mandatario expuso algunas de las medidas económicas que busca implementar durante su gobierno.
Entre sus principales propuestas está la eliminación del impuesto del 4x1.000, una iniciativa que distintos gobiernos han planteado en el pasado, pero que ninguno ha logrado concretar.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre el impacto de este gravamen en las transacciones financieras y sobre las alternativas que tendría el Estado para compensar el recaudo que genera.
Puede leer: Revivir el Día sin IVA y eliminar el 4x1000: los dos proyectos de ley que llegaron al Congreso