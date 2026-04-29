Temas prohibidos y bromas incómodas: el accidentado protocolo de Donald Trump ante el rey Carlos III

La esperada visita de estado del Rey Carlos III y la Reina Camila a los Estados Unidos, la primera de un monarca británico desde 2007, ha dejado un rastro de momentos de tensión diplomática y fallos de protocolo. En el marco de la celebración del 250.º aniversario de la independencia de EE. UU. y un esfuerzo por estabilizar la “relación especial” entre ambos países, Donald Trump, protagonizó varias interacciones incómodas. Desde el primer encuentro en el Jardín Sur de la Casa Blanca, Trump intentó imponer su dominio físico, según medios internacionales, el presidente usó su clásico estilo de saludo, un apretón de manos con un tirón repentino para intentar descolocar a la otra persona. Sin embargo, el rey Carlos III parecía estar preparado y no se dejó llevar por el movimiento, manteniéndose firme y sin perder el equilibrio frente al mandatario. Entérese: Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia con EE. UU. Además, Trump rompió la regla de oro de no tocar a los monarcas al sujetar el brazo del Rey y de la Reina para guiarlos durante el recorrido, un gesto de familiaridad prohibido por la etiqueta real.

Trump se “coló” en la fila y le dio la espalda a la reina Camila

Este miércoles se sumó un nuevo episodio a la polémica, cuando uno de los momentos más comentados en redes sociales mostró a Trump “adelantándose” o interrumpiendo el paso de la reina Camila durante la fila de saludos. La imagen fue percibida como una “falta de respeto”

El rey Carlos III estaba recorriendo la fila saludando a los funcionarios estadounidenses. Al llegar al final de ese grupo, donde se encontraba la Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper. Mientras esto sucedía, la reina Camila saludaba a los miembros del gabinete de Trump, fue en ese instante cuando el presidente se adelantó para estrechar la mano de los funcionarios británicos. Le puede interesar: Video: así fue el incómodo momento que vivió Gustavo Petro con la reina Letizia de España al cometer un error de protocolo A la par, en las grabaciones de la fila de saludos, se observa al rey Carlos extender sus manos un par de veces hacia los funcionarios, en un intento de saludo que quedó en el aire, generando una sensación de incomodidad.

El “regaño” del Rey a Trump captado por una lectora de labios

El intercambio de palabras tampoco fue fluido. La experta en lectura de labios Nicola Hickling reveló para el medio LADbible, que el Rey Carlos tuvo que frenar a Trump apenas momentos después de conocerse. Trump mencionó el reciente ataque armado que sufrió y comenzó a hablar sobre el presidente ruso, afirmando: “Él quiere la guerra”, ante la insistencia de Trump de hablar sobre un posible conflicto global, el rey Carlos visiblemente incómodo, tuvo que frenarlo diciendo: “Discutiremos eso más tarde” y, cuando Trump continuó, el monarca cortó el tema nuevamente con un tajante ”En otro momento”.El rey incluso llegó a comentar en privado, ”Siento que no debería estar aquí” y que preferiría no estar parado allí por mucho tiempo.

Bromas sobre “crushes” familiares y el fin de su matrimonio

Durante la cena de estado, el discurso de Trump añadió más notas de extrañeza. El presidente recordó ante la audiencia que su madre, Mary Anne MacLeod, era una ferviente admiradora de la monarquía y que incluso tenía un “crush” por el Rey Carlos cuando este era joven, llamándolo “lindo”.

Otro de los “inoportunos” comentarios que más impacto causó fue el dirigido a su esposa. Mientras elogiaba los 63 años de matrimonio de sus padres, Trump se giró hacia Melania y soltó ante las cámaras: ”Ese es un récord que no podremos igualar, cariño. Simplemente no va a funcionar de esa manera”. Aunque la broma generó risas entre los asistentes, fue percibida como un dardo innecesario hacia la Primera Dama en un evento de máxima formalidad. Más allá de los tropiezos de Trump, la visita tiene por objetivo estratégico, reparar los lazos entre el gobierno de Keir Starmer y la administración Trump, dadas las críticas previas del presidente hacia el primer ministro británico. Se espera que la “diplomacia blanda” de la corona ayude a poner la relación bilateral en un terreno más firme. Siga leyendo: Isabel II habría cumplido 100 años hoy, así la homenajeó su hijo Carlos III

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