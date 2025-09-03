Expresidente peruano Alejandro Toledo recibió nueva condena de 13 años por un caso de lavado de activos vinculado a Odebrecht

El expresidente peruano Alejandro Toledo, quien cumple condena de 20 años de prisión, fue sentenciado este miércoles a más de 13 años de cárcel por un caso de lavado de dinero vinculado a los sobornos que recibió de la constructora brasileña Odebrecht.

El proceso se remonta a 2013, cuando se conoció que Toledo realizó a través de su suegra dos compras inmobiliarias por más de 4,5 millones de dólares con dinero proveniente de Ecoteva Consulting Group, una empresa fachada constituida en Costa Rica.