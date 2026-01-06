El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sufrió “lesiones leves” tras una caída en la prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, sufrió “lesiones leves” por una caída en su celda, informó este martes 6 de enero la policía.
Bolsonaro, de 70 años, “recibió atención médica tras informar al equipo de turno que había sufrido una caída durante la madrugada”, señaló la Policía Federal en un comunicado. El médico de la policía “constató lesiones leves y no identificó necesidad de un traslado hospitalario, recomendando únicamente observación”.