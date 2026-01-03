En videos | Así quedó la base aérea La Carlota tras la acción militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela

Como una “operación brillante” calificó el presidente estadounidense, Donald Trump, una acción ejecutada en territorio venezolano que, según dijo, estaba obstruido por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde las 2:00 a. m. (hora Colombia) de este 3 de enero de 2026, se registraron explosiones y bombardeos en bases militares del chavismo, una situación que provocó descontrol entre los habitantes de Caracas, La Guaira, Fuerte Tiuna e Higuerote.

Algunos videos muestran el control que habría asumido Estados Unidos desde hace varios meses, con el sobrevuelo de aviones de combate F/A-18 Super Hornet y EA-18G Growler.

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud y las ruinas en la base aérea La Carlota, ubicada en Caracas, que es precisamente un punto estratégico militar y político.

