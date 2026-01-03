x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

En videos | Así quedó la base aérea La Carlota tras la acción militar de Estados Unidos en Caracas, Venezuela

La Carlota es una zona del este de Caracas, donde se encuentra la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, que se extiende entre los municipios Chacao, Sucre y Baruta.

  • La base aérea La Carlota, en Caracas, quedó en ruinas tras la acción militar de Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026. FOTO: Captura de video
    La base aérea La Carlota, en Caracas, quedó en ruinas tras la acción militar de Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026. FOTO: Captura de video
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Como una “operación brillante” calificó el presidente estadounidense, Donald Trump, una acción ejecutada en territorio venezolano que, según dijo, estaba obstruido por el régimen de Nicolás Maduro.

Desde las 2:00 a. m. (hora Colombia) de este 3 de enero de 2026, se registraron explosiones y bombardeos en bases militares del chavismo, una situación que provocó descontrol entre los habitantes de Caracas, La Guaira, Fuerte Tiuna e Higuerote.

Lea también: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Algunos videos muestran el control que habría asumido Estados Unidos desde hace varios meses, con el sobrevuelo de aviones de combate F/A-18 Super Hornet y EA-18G Growler.

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran la magnitud y las ruinas en la base aérea La Carlota, ubicada en Caracas, que es precisamente un punto estratégico militar y político.

Puede leer más: Presidentes y jefes de Estado se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02H00 (06H00 GMT) en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 03H15 (7H15 GMT), según AFP.

Imágenes que circulaban en redes sociales mostraban misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas. Poco antes de las 11H00 GMT un senador estadounidense declaró que Washington había completado su operación militar.

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar. De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP.

Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos. “Casi nos matan”, dijo una mujer en la huida. Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

¿Cuál es el número de víctimas?

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acusó al ejército estadounidense de atacar “con misiles y cohetes disparados desde helicópteros de ataque contra zonas residenciales habitadas por civiles”. No se disponía de cifras de víctimas. Padrino afirmó estar “recopilando información sobre los heridos y los muertos”.

Siga leyendo: “Pone en grave riesgo la estabilidad regional”: México condena acciones militares de EE. UU. en Venezuela

Temas recomendados

Internacional
Dictaduras
Crisis en Venezuela
Relaciones internacionales
Autocracias
Mundo
Gobierno de Venezuela
Capturados
Fuerzas Militares
ataques
Dictadura
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida