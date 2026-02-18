Policía incautó 5,2 toneladas de marihuana ocultas en un camión en municipio de Antioquia

Durante la mañana del martes 17 de febrero, en la vía Cauyá - Pintada sector El Planchón, en jurisdicción de La Pintada, al suroeste de Antioquia, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte detectaron un vehículo con placas falsas mientras adelantaban operaciones de rutina, esto justo en un sector de restaurantes.
Lea más: A la cárcel por, presuntamente, secuestrar a su pareja en Medellín y exigir $2 millones a su suegra para liberarla
Ante la sospecha y la no aparición de los dueños del vehículo, inspeccionaron, y al abrir el camión y ver su interior se toparon con un gran cargamento de estupefacientes: 5,2 toneladas de marihuana, avaluados aproximadamente en $2.000 millones.