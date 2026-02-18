Fechas, invitados y todo lo que debe saber de la Feria del Libro de Bogotá 2026

Del 21 de abril al 4 de mayo se realizará en Corferias la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). Este año India será el País Invitado de Honor y la FilBo articulará su programación bajo el eje temático “Escucharnos es leernos”.

Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la FILBo propone, en palabras de su directora, Adriana Ángel Forero, “hacer una pausa, escucharnos y reconocernos en la palabra del otro”. En la misma línea, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias, afirmó que la Feria se consolida en su papel de escenario para el intercambio nacional e internacional y el fortalecimiento del pensamiento crítico y la diversidad de voces.

Entre los primeros invitados internacionales confirmados figuran el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019; la especialista en comunicación y tecnología Roxana Morduchowicz; el filósofo británico John Sellars; el chileno Fabián Rivas; las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander; el francés Benoît Coquil; la mexicana Dhalia de la Cerda; el diseñador Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez; y la escritora rusa Anna Starobinets.

La presencia nacional estará representada, entre otros, por las poetas Mary Grueso y Andrea Cote; el escritor y periodista Felipe Restrepo Pombo; y el ilustrador Raeioul. Sus intervenciones abordarán temas que van desde la poesía contemporánea y la memoria hasta la ilustración y la narrativa de no ficción.