Fechas, invitados y todo lo que debe saber de la Feria del Libro de Bogotá 2026

Este año, la programación comenzará hasta el 21 de abril y se extenderá hasta el 4 de mayo.

  Cada año, la mayor parte de la programación de la Feria del Libro de Bogotá se realiza en Corferias. Foto: Colprensa.
    Cada año, la mayor parte de la programación de la Feria del Libro de Bogotá se realiza en Corferias. Foto: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
Del 21 de abril al 4 de mayo se realizará en Corferias la trigésima octava edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo). Este año India será el País Invitado de Honor y la FilBo articulará su programación bajo el eje temático “Escucharnos es leernos”.

Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, la FILBo propone, en palabras de su directora, Adriana Ángel Forero, “hacer una pausa, escucharnos y reconocernos en la palabra del otro”. En la misma línea, Tatiana Rudd, jefe de proyecto de Corferias, afirmó que la Feria se consolida en su papel de escenario para el intercambio nacional e internacional y el fortalecimiento del pensamiento crítico y la diversidad de voces.

Entre los primeros invitados internacionales confirmados figuran el argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019; la especialista en comunicación y tecnología Roxana Morduchowicz; el filósofo británico John Sellars; el chileno Fabián Rivas; las españolas Ana Alcolea y Júlia Salander; el francés Benoît Coquil; la mexicana Dhalia de la Cerda; el diseñador Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez; y la escritora rusa Anna Starobinets.

La presencia nacional estará representada, entre otros, por las poetas Mary Grueso y Andrea Cote; el escritor y periodista Felipe Restrepo Pombo; y el ilustrador Raeioul. Sus intervenciones abordarán temas que van desde la poesía contemporánea y la memoria hasta la ilustración y la narrativa de no ficción.

La programación incluirá conmemoraciones, entre ellas una por el centenario de Suenan timbres, de Luis Vidales. También se conmemorarán los 50 años del fallecimiento de los poetas Gonzalo Arango y León de Greiff; y el centenario del nacimiento de la escritora Rocío Vélez de Piedrahíta.

La participación de India ocupará los 23 pabellones distribuidos en 60.000 metros cuadrados de Corferias, donde se presentará una muestra de su diversidad cultural, literaria y filosófica. La embajada de India en Colombia señaló que la FILBo constituye una plataforma estratégica para compartir sus tradiciones literarias y fortalecer los lazos culturales entre ambos países. La delegación incluirá autores, editores y representantes culturales que ofrecerán una programación enfocada en la riqueza lingüística y el diálogo intercultural.

En el ámbito profesional, la Feria se consolida como uno de los principales polos de negocios editoriales de América Latina en el primer semestre del año. El Salón Internacional de Negocios se realizará el 27 y 28 de abril y reunirá a representantes del sector para la compra y venta de títulos y derechos de publicación. En la edición anterior se concretaron 1.275 citas de negocios, con la participación de 27 compradores internacionales provenientes de 12 países y cinco becarios del Fellowship Program, generando una expectativa cercana a los cinco millones de dólares.

Para 2026, el Fellowship Program contará con la presencia de cinco agentes literarios internacionales: Prashant Pathak, Pavlína Juracková, Roland Heinrich Spahr, Mari Laan y Luiza Lewkowicz. Además, la agenda profesional incluirá más de doce encuentros especializados dirigidos a editores, ilustradores, correctores, traductores, bibliotecarios y otros actores del ecosistema del libro, con el objetivo de fortalecer redes, intercambiar conocimientos y promover la circulación de contenidos.

Utilidad para la vida