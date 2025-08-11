Explosión en planta de US Steel en Pensilvania dejó un muerto, dos desaparecidos y varios heridos

Una fuerte explosión ocurrida este lunes en la planta de coque de U.S. Steel en Clairton, Pensilvania, dejó al menos un muerto, dos personas desaparecidas y varios heridos, según informaron las autoridades del condado de Allegheny. El incidente se registró hacia las 10:51 de la mañana y provocó un incendio que movilizó a decenas de unidades de emergencia, incluidas 15 ambulancias enviadas por el condado y otras de agencias locales. Las autoridades pidieron a la comunidad mantenerse alejada del área para facilitar las labores de rescate.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, confirmó que se produjeron “múltiples explosiones” en las baterías de hornos de coque de la planta y que la operación de búsqueda continúa. “La escena sigue activa y las personas cercanas deben seguir las indicaciones de las autoridades. Por favor, únanse a orar por la comunidad de Clairton”, escribió en X.

La detonación provocó una columna de humo negro que se elevó sobre el valle del río Monongahela, al sur de Pittsburgh, una región marcada históricamente por la industria siderúrgica. Testigos describieron el estruendo como similar a un choque de trenes o un trueno.