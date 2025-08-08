Exactor de Superman anunció que será agente de ICE, la entidad que arresta y deporta a los migrantes en EE. UU.

Un exactor de Superman prometió que “prestará juramento como agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) lo antes posible”, en medio de los múltiples llamados de la agencia que hace todo lo posible para contratar nuevos agentes a un ritmo vertiginoso.
Anuncios de empleo que prometen bonos de contratación de 50.000 dólares a los nuevos “oficiales de deportación” han inundado las redes sociales durante la última semana, acompañados de lemas patrioteros que declaran “¡Estados Unidos te necesita!”.
Funcionarios de la Casa Blanca han compartido carteles inspirados en la Primera Guerra Mundial, incluyendo uno con el Tío Sam luciendo una gorra de béisbol del ICE.