Exactor de Superman anunció que será agente de ICE, la entidad que arresta y deporta a los migrantes en EE. UU.

Funcionarios de la Casa Blanca han compartido carteles inspirados en la Primera Guerra Mundial, incluyendo uno con el Tío Sam luciendo una gorra de béisbol del ICE.

Anuncios de empleo que prometen bonos de contratación de 50.000 dólares a los nuevos “oficiales de deportación” han inundado las redes sociales durante la última semana, acompañados de lemas patrioteros que declaran “¡Estados Unidos te necesita!”.

Un exactor de Superman prometió que “prestará juramento como agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) lo antes posible”, en medio de los múltiples llamados de la agencia que hace todo lo posible para contratar nuevos agentes a un ritmo vertiginoso.

“Muchos patriotas han dado un paso al frente, y estoy orgulloso de estar entre ellos”, declaró a FOX News Dean Cain, de 59 años, quien interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión de los años 1990 “Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman”.

“De hecho, soy agente del sheriff juramentado y oficial de policía de reserva. No formaba parte del ICE, pero en cuanto lo dije y ustedes publicaron una pequeña propaganda en su programa, se volvió una locura”, dijo el actor en el canal estadounidense. “Creo firmemente que esto es lo correcto”, añadió.

Cain, oriundo de Michigan, se mostró como un ferviente seguidor del presidente Donald Trump y sus medidas contra los migrantes irregulares. “Es lo que yo voté, y él va a llevarlo a cabo, y yo haré mi parte para asegurarme de que suceda”, dijo.

Fox News celebró la noticia del alistamiento de Cain, el actor que interpreta a Superman, con el titular “Ilegales, conozcan a su kriptonita”.

En la página de Facebook del canal, algunos comentarios de apoyo incluyeron: “Ese sí que es un Superman de verdad”. Varios otros señalaron que Superman, un querido héroe de cómics estrechamente vinculado al patriotismo estadounidense, es “literalmente un inmigrante extranjero”.

El ICE es la agencia responsable de las recientes redadas de funcionarios enmascarados en granjas, fábricas y estacionamientos a lo largo de Estados Unidos.

Con 75.000 millones de dólares en fondos adicionales, lo que la convierte en la agencia policial estadounidense con mayor financiación, incluso por delante del FBI, el ICE ha recibido el encargo de Trump de deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año.

Para lograrlo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se ha comprometido a contratar a 10.000 nuevos agentes, en un proceso que aumentaría las filas del ICE en un impresionante 50%.

El miércoles, Noem eliminó los límites de edad que impedían a los mayores de 40 años convertirse en agentes de deportación.

“Su país necesita que asuma el compromiso. Por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra forma de vida. ¿Responderá al llamado?”, se lee en una publicación en las redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional.

Los funcionarios del DHS afirman haber recibido 80.000 solicitudes desde que comenzó la campaña de reclutamiento hace menos de una semana.