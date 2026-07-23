Posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca: los retos de hacerla fuera de Bogotá

Por primera vez en la historia de Colombia, la posesión de un presidente podría realizarse fuera de Bogotá. La propuesta de trasladar la ceremonia de investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al departamento del Cauca ya fue aprobada por el Senado, aunque aún está pendiente la decisión de la Cámara de Representantes.
De concretarse, el cambio no solo rompería con una tradición institucional, sino que obligaría al Estado a organizar un complejo operativo para garantizar la seguridad del mandatario, el traslado de cientos de invitados y la financiación de un evento que, hasta ahora, siempre se había desarrollado en la Plaza de Bolívar.
El Cauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente las disidencias de las Farc y el ELN. A esto se suma una alerta reciente de organismos de inteligencia sobre un presunto plan de atentado contra el presidente electo.
Por esa razón, las Fuerzas Militares ya avanzan en el planeamiento preliminar del dispositivo de seguridad, aunque la ejecución dependerá de que el Congreso apruebe definitivamente el traslado de la ceremonia.