Posesión de Abelardo de la Espriella en el Cauca: los retos de hacerla fuera de Bogotá

Por primera vez en la historia de Colombia, la posesión de un presidente podría realizarse fuera de Bogotá. La propuesta de trasladar la ceremonia de investidura del presidente electo, Abelardo de la Espriella, al departamento del Cauca ya fue aprobada por el Senado, aunque aún está pendiente la decisión de la Cámara de Representantes. De concretarse, el cambio no solo rompería con una tradición institucional, sino que obligaría al Estado a organizar un complejo operativo para garantizar la seguridad del mandatario, el traslado de cientos de invitados y la financiación de un evento que, hasta ahora, siempre se había desarrollado en la Plaza de Bolívar. El Cauca es uno de los departamentos más afectados por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente las disidencias de las Farc y el ELN. A esto se suma una alerta reciente de organismos de inteligencia sobre un presunto plan de atentado contra el presidente electo. Por esa razón, las Fuerzas Militares ya avanzan en el planeamiento preliminar del dispositivo de seguridad, aunque la ejecución dependerá de que el Congreso apruebe definitivamente el traslado de la ceremonia.

Uno de los primeros aspectos por definir será el desplazamiento del Batallón Guardia Presidencial, encargado de los honores militares y del protocolo presidencial. Además, se estudia reforzar el operativo con tropas y vehículos provenientes de Cali, dependiendo del número final de asistentes. El esquema incluiría componentes terrestres y aéreos y estaría coordinado inicialmente por la Tercera División del Ejército, con sede en Popayán, que elaboraría el plan táctico antes de elevarlo a las instancias estratégicas. Conozca: De la Espriella celebra la aprobación del Senado para posesionarse en Popayán: “La democracia está hablando” Entre los lugares que se contemplan para realizar la ceremonia figura el campo de parada del Cantón Militar José Hilario López, en Popayán, considerado el único espacio con capacidad para recibir a más de 500 personas. Sin embargo, ese mismo cantón fue escenario de un hecho reciente que evidencia las dificultades del operativo: la semana pasada un dron con un artefacto explosivo cayó sobre un helicóptero dentro de la instalación militar, aunque el explosivo no llegó a detonar. En caso de realizarse allí la posesión, el primer anillo de seguridad estaría bajo la coordinación de la Casa Militar de la Presidencia, mientras que la Unidad Nacional de Protección (UNP) asumiría la protección de funcionarios e invitados y el Ejército se encargaría del control del perímetro externo. Como la Constitución establece que el presidente debe jurar ante el Congreso en pleno, será necesario trasladar hasta el Cauca a los 296 congresistas, salvo las excepciones anunciadas, como la del senador Iván Cepeda, quien informó que no asistirá. Además, deberán movilizarse jefes de Estado, delegaciones internacionales, representantes de organismos multilaterales, magistrados de las altas cortes, generales, así como el procurador, el contralor, el fiscal general, la defensora del Pueblo y otros altos funcionarios.

Abelardo de la Espriella. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry

Todos ellos llegarían al aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, una terminal de tamaño reducido que también tendría que recibir vuelos privados de delegaciones internacionales, entre ellas la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Desde allí sería necesario organizar el traslado terrestre hasta el lugar definitivo de la ceremonia, un aspecto que aún no está completamente definido. De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la Presidencia no cuenta actualmente con recursos destinados para financiar el traslado de los casi 300 congresistas ni de los demás asistentes nacionales. Los recursos disponibles cubren únicamente aspectos como la transmisión del evento, la alimentación y otros gastos operativos. En el caso de los jefes de Estado y las delegaciones extranjeras, la Cancillería asumirá el hospedaje, mientras que el Gobierno garantizará los esquemas de seguridad. No obstante, el transporte aéreo de los congresistas no está contemplado en el presupuesto vigente ni en el decreto que reglamenta la posesión presidencial, por lo que sería el propio Congreso el que tendría que destinar los recursos necesarios para garantizar la asistencia de sus integrantes. Mientras continúa el trámite legislativo para definir si la ceremonia se realizará en el Cauca, el Estado enfrenta el reto de adaptar un evento históricamente concentrado en Bogotá a un escenario completamente distinto, donde la seguridad, la logística y los costos serán determinantes para su realización. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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