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Se cumple el plazo límite impuesto por Trump para el bloqueo del estrecho de Ormuz, ¿qué pasará?

Sin embargo, la volatilidad se mantuvo debido al aumento de los costes de transacción y la consiguiente reducción de la actividad.

  • Se agrava la situación en Medio Oriente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. FOTO: GETTY
    Se agrava la situación en Medio Oriente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. FOTO: GETTY
El Colombiano
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Diario La República
hace 1 hora
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El plazo fijado por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos iniciara un bloqueo del estrecho de Ormuz expiró, poniendo a prueba la durabilidad de un frágil alto el fuego con Irán e intensificando una crisis energética mundial.

No quedó claro de inmediato que Estados Unidos se hubiera movilizado para ejecutar el bloqueo, tal como habían anunciado Trump y el ejército estadounidense.

Entérese: “No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

El vencimiento del plazo del bloqueo supuso la última táctica del presidente estadounidense para presionar a Irán a fin de que abriera la crucial vía marítima para los envíos de energía, después de que ambas partes concluyeran las conversaciones directas en Islamabad sin llegar a ningún acuerdo.

“Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 AM ET”, escribió Trump en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes.

Trump advirtió en otro post aparte, el domingo, que Estados Unidos estaba “listo para la acción” para “acabar con lo poco que queda de Irán” y prometió que cualquier barco iraní que dispare contra “embarcaciones pacíficas, ¡será hecho volar al infierno!”.

Los movimientos de Irán

Por su parte, Irán ha declarado que atacaría todos los puertos situados en el Golfo Pérsico y sus alrededores si sus propios centros de transporte marítimo se vieran amenazados, lo que genera un nuevo enfrentamiento en esta vía marítima vital por la que normalmente fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Los precios del petróleo se dispararon ante la previsión de una mayor escasez de suministro por parte de los inversores. Sin embargo, la volatilidad se mantuvo debido al aumento de los costes de transacción y la consiguiente reducción de la actividad.

Amplíe la noticia: Ultimátum de Trump a Irán y bloqueo de Ormuz eleva el petróleo a US$100 y tensiona el suministro global

El crudo Brent cotizaba cerca de US$100 por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense de mayo se cotizaban cerca de los US$101 por barril a las 10:06 de la mañana en Nueva York.

La seguridad de los puertos de la región es “para todos o para nadie”, declararon las fuerzas armadas iraníes en un comunicado el lunes, según informó la agencia estatal IRIB News.

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La amenaza estadounidense de bloquear el estrecho sería “un acto de piratería”, añadieron, reiterando sus planes de controlar permanentemente esta vía marítima crucial incluso después de la guerra.

Y es que el ejército iraní supervisa y monitorea “todos los movimientos del agresivo ejército estadounidense en la región. Las amenazas del presidente de Estados Unidos de bloquear a Irán por mar (...) son muy ridículas y risibles”, dijo en la televisión estatal.

Irán ha permitido el paso de buques de países considerados aliados, como China. Reportes sin confirmar dicen que la república islámica podría cobrar un peaje por el paso en esa importante ruta.

La agencia de noticias Fars de Irán reportó el domingo que dos petroleros con banderas de Pakistán que se dirigían hacia el estrecho habían dado la vuelta. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de la delegación de su país en Pakistán, dijo en su regreso a Teherán que el país “no se inclinaría ante ninguna amenaza de Washington”.

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Estados Unidos e Irán no lograron llegar a un acuerdo este fin de semana en Pakistán, poniendo en peligro el alto el fuego alcanzado la semana pasada, que había generado esperanzas de una pronta resolución del conflicto.

Las negociaciones, lideradas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fracasaron debido a diferencias sobre el futuro del programa nuclear iraní. Ninguna de las partes se ha comprometido a celebrar una nueva ronda de negociaciones.

El domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó a las tropas de su país en el sur de Líbano, según un video publicado el domingo. Dijo allí que la amenaza de una invasión de Hezbolá al norte de Israel había sido eliminada pero que “la guerra continúa, incluso en la zona de seguridad de Líbano”.

Con información de AFP*

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué importa?
Es una vía clave entre el Golfo Pérsico y el océano Índico. Transporta cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier bloqueo afecta precios globales
¿Estados Unidos ya bloqueó el estrecho de Ormuz?
No hay confirmación oficial de un bloqueo tras el vencimiento del plazo. La situación sigue en desarrollo y genera incertidumbre internacional.
¿Puede escalar a una guerra regional?
Sí. Las amenazas cruzadas entre EE. UU., Irán e Israel aumentan el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente.

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