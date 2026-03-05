Se conoce la identidad de los seis soldados de EE. UU. asesinados en la guerra con Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán escaló en cuestión de días. Lo que comenzó como una operación militar coordinada entre Washington e Israel contra objetivos iraníes derivó rápidamente en una respuesta directa de Teherán. El segundo día de esas operaciones, un proyectil iraní logró atravesar las defensas aéreas estadounidenses y golpeó un centro de operaciones tácticas en el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Conozca: Escala el conflicto: Irán asegura haber atacado un petrolero de EE. UU. en el golfo Pérsico El Pentágono confirmó que seis militares estadounidenses murieron en el ataque, ocurrido el domingo, cuando un dron impactó una instalación descrita por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, como un “centro de operaciones tácticas fortificado”. Sin embargo, fuentes citadas por CNN explicaron que la estructura era un remolque de triple ancho rodeado por barreras de concreto, diseñadas para resistir coches bomba y explosivos improvisados, pero sin protección superior contra drones o misiles. El ataque dejó al descubierto la vulnerabilidad de posiciones consideradas de bajo riesgo. “Uno no va a Kuwait pensando que algo va a pasar”, dijo a The Associated Press Joey Amor, esposo de una de las víctimas.

Estos son los soldados estadounidenses que perdieron la vida en ese ataque.

Sargento Declan Coady

Declan Coady tenía 20 años y una carrera que apenas comenzaba. Originario de Des Moines, Iowa, se alistó en la Reserva del Ejército en 2023 como especialista en tecnología de la información. Lea aquí: Video | Senador republicano ayudó a expulsar a golpes a un manifestante en el Capitolio de Estados Unidos Su padre, Andrew Coady, contó que disfrutaba su trabajo incluso en jornadas extenuantes en el extranjero. Era uno de los más jóvenes de su clase y destacaba ante sus instructores. Mientras estaba desplegado en Kuwait, continuaba estudiando sistemas de información, ciberseguridad e informática en línea en la Universidad de Drake.

Su hermana, Keira Coady, lo describió como un joven apasionado por los videojuegos, el anime, el gimnasio y la esgrima. También era Eagle Scout. “Era un hombre de pocas palabras, pero si te hablaba de algo que le apasionaba, eras afortunado”, escribió.

Declan Coady, 20 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.

Coady tenía previsto regresar a casa en mayo, aunque contemplaba extender su despliegue nueve meses más. Fue ascendido póstumamente de especialista a sargento. Entre sus condecoraciones estaban la Cinta al Servicio del Ejército, la Cinta al Servicio de Defensa Nacional y la Cinta al Servicio en el Extranjero. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, destacó que respondió “heroicamente al llamado del deber”.

Capitán Cody Khork

A sus 35 años, Cody Khork era recordado por su familia como “el alma de la fiesta”. Nacido en Lakeland, Florida, su vida estuvo marcada por la devoción, el carácter y el servicio.

Cody Khork, 35 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.

Se alistó en la Guardia Nacional en 2009 como especialista en sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y dirección de fuego. En 2014 fue comisionado como oficial de policía militar en la Reserva del Ejército. Fue desplegado en Arabia Saudita, la Bahía de Guantánamo y Polonia.

Amaba la historia y tenía una licenciatura en ciencias políticas. Sus familiares afirmaron que detrás de su disciplina militar había un hombre de espíritu contagioso y corazón generoso. Conozca: Irán para ‘dummies’: las claves para entender el conflicto en Medio Oriente Entre sus condecoraciones figuraban la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Servicio Conjunto.

Sargento de primera clase Nicole Amor

Nicole Amor, de 39 años, estaba a pocos días de volver a casa. Madre de dos hijos —uno en último año de secundaria y otro en cuarto grado— hablaba con su esposo apenas dos horas antes del ataque. “Ya casi estaba en casa”, dijo Joey Amor a AP. Residente de White Bear Lake, Minnesota, se alistó en la Guardia Nacional en 2005 como especialista en logística automatizada y luego se transfirió a la Reserva del Ejército. En 2019 había sido desplegada a Kuwait e Iraq.

Nicole Amor, de 39 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.

Una semana antes del ataque, fue trasladada a una estructura similar a un contenedor de carga. Según su esposo, la dispersión de tropas buscaba reducir el riesgo ante posibles ataques a la base principal. Entre sus condecoraciones estaban la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Servicio de Defensa Nacional. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, lamentó su muerte y aseguró que el estado “abraza a sus seres queridos”.

Sargento de primera clase Noah Tietjens

Noah Tietjens tenía 42 años y era descrito por sus compañeros como un mentor natural. “Te hacía sentir importante”, dijo el sargento Jonn Coleman a un medio afiliado a CNN. Residente de Bellevue, Nebraska, se alistó en la Reserva del Ejército en 2006 como mecánico de vehículos con ruedas. Había sido desplegado en Kuwait en 2009 y 2019.

Noah Tietjens, 42 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.

Fuera del uniforme, era cinturón negro en taekwondo e instructor en un estudio local de artes marciales. Allí fue recordado como un esposo y padre devoto. Recibió la Medalla al Servicio Meritorio, la Medalla de Encomio del Ejército y la Medalla al Logro del Ejército. El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, pidió oraciones por su familia y destacó su sacrificio.

Mayor Jeffrey O’Brien

Jeffrey O’Brien, de 45 años y oriundo de Indianola, Iowa, servía en apoyo al 1er Comando de Sostenimiento del Teatro, encargado del reabastecimiento y mantenimiento de tropas en Medio Oriente. Fue comisionado como oficial del Cuerpo de Señales en 2012. Compañeros lo describieron como directo y técnicamente sólido. “Era muy franco y profesional”, recordó un colega.

Jeffrey O’Brien, de 45 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.

Recibió, entre otras distinciones, la Medalla de Logros del Ejército y la Medalla

Suboficial jefe 3 Robert Marzan

Robert Marzan, de 54 años y residente de Sacramento, California, estaba presente en la escena del ataque y se cree que murió allí, aunque la identificación forense final estaba pendiente al momento del reporte. Servía en apoyo del mismo comando logístico en Medio Oriente. Compañeros lo describieron como sensato, franco y honesto en sus opiniones.

Robert Marzan, de 54 años. FOTO: Ejercito de Estados Unidos.