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¿Se puede cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial? Esto ha dicho la Registraduría

La jornada del 31 de mayo terminó como una de las de mayor participación en las últimas décadas; sin embargo, hay que tener en cuenta las reglas sobre el censo electoral.

  • Para la segunda vuelta están habilitados para votar más de 41 millones de colombianos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Para la segunda vuelta están habilitados para votar más de 41 millones de colombianos. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Los colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente durante los siguientes cuatro años. La jornada electoral dejó como resultado la necesidad de acudir a una segunda vuelta, donde surgen varias dudas para quienes esperan depositar su voto decisivo para el futuro de Colombia.

Entre esas está la del lugar de votación. Ya sea porque no participaron en la primera vuelta y quieren hacerlo en la jornada del domingo 21 de junio, o porque tienen pensado durante estas tres semanas moverse de residencia o hacer algún viaje, surge la incertidumbre sobre si se puede hacer algún movimiento ante la Registraduría.

Lea también: ¿Puede votar si sigue en la fila a las 4:00 p. m.? Esto aclaró la Registraduría

Sin embargo, esta entidad ha explicado que no es posible cambiar el puesto de votación para la segunda vuelta presidencial, pues los ciudadanos deberán ejercer su derecho al voto en el mismo lugar y mesa que les fueron asignados para la primera vuelta del 31 de mayo.

Estos cambios no son posibles, ya que el periodo para inscribir la cédula o solicitar el traslado del puesto de votación culminó el 31 de marzo de 2026, dos meses antes de la primera vuelta. Desde la Registraduría se ha aclarado que este cierre es definitivo y aplica para todo el proceso de elección presidencial, incluyendo una eventual segunda vuelta.

Con esta medida se hace un censo electoral inalterable usando la misma base para ambas jornadas, por eso, una vez cumplido el plazo legal, el censo se “congela” y no se permiten modificaciones adicionales.

Otro detalle que ha subrayado la entidad encargada de los comicios son las limitaciones logísticas. La segunda vuelta se realiza apenas 21 días después de la primera, por lo que abrir un proceso para inscripciones o traslados obligaría a reorganizar toda la logística como lo es ubicación de mesas, designación de jurados y distribución de material electoral en un tiempo insuficiente.

¿Cuántos colombianos están habilitados para votar en segunda vuelta?

Similar a la primera vuelta presidencial, 41.421.973 colombianos están habilitados para sufragar en las urnas el próximo domingo, 21 de junio. De ese censo tampoco varía los 1.414.661 ciudadanos que pueden hacerlo desde el exterior.

En esta primera vuelta presidencial votaron 23.978.304 colombianos, siendo esto el 57,88 % del censo electoral y superando por algo más de 2 millones al número de ciudadanos que acudieron a las urnas hace cuatro años. Cabe aclarar que el 42,11 % que se abstuvo de sufragar en la jornada del 31 de mayo puede hacerlo el 21 de junio, ya que sigue siendo parte del censo habilitado para ejercer el derecho al voto.

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Los colombianos pueden consultar su lugar de votación en la página www.registraduria.gov.co y y seleccionar la opción “Consulta Censo Electoral”. También lo pueden hacer a través de la aplicación móvil “Infovotantes 2026”, utilizando únicamente su número de cédula.

Siga leyendo: Elecciones: Más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar, así puede consultar el puesto de votación

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