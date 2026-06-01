El Túnel de Oriente estrena sistema de cerramiento automático en sus accesos: así funciona

La Concesión Túnel Aburrá Oriente anunció que a partir de este lunes 1 de junio en el Túnel de Oriente empezó a funcionar un nuevo sistema de cierre automático en sus accesos, esto con el fin de evitar en el menor tiempo posible el ingreso de vehículos cuando se presente una novedad en la vía.

En muchas ocasiones, cuando ocurre un incidente al interior del túnel, muchos vehículos quedan atrapados en el mismo sin una opción para salir, por lo que tienen que esperar el tiempo que tarden las autoridades viales en solucionar la situación. Ahora, el propósito es alertar y detener a los conductores en caso de ser necesario, para que en vez de sumarse al colapso vehicular puedan tomar vías alternas.

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El primer punto de control automático estará en el ingreso al túnel desde Medellín por la doble calzada Las Palmas, en el sector conocido como intercambio Baltimore, tanto en el ascenso como en el descenso. El segundo acceso se ubica en el sector de Sajonia en Rionegro, el cual restringe el flujo vehicular proveniente del aeropuerto José María Córdova y el Oriente antioqueño.