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El Túnel de Oriente estrena sistema de cerramiento automático en sus accesos: así funciona

Cuenta con semáforos, dispositivos sonoros, señales lumínicas y barreras. Se activará cuando se presente una novedad al interior del túnel.

  • Así luce el nuevo sistema de cierre automático en los ingresos del Túnel de Oriente, en jurisdicción de Medellín y Rionegro. FOTO Concesión Aburrá Oriente.
    Así luce el nuevo sistema de cierre automático en los ingresos del Túnel de Oriente, en jurisdicción de Medellín y Rionegro. FOTO Concesión Aburrá Oriente.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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La Concesión Túnel Aburrá Oriente anunció que a partir de este lunes 1 de junio en el Túnel de Oriente empezó a funcionar un nuevo sistema de cierre automático en sus accesos, esto con el fin de evitar en el menor tiempo posible el ingreso de vehículos cuando se presente una novedad en la vía.

En muchas ocasiones, cuando ocurre un incidente al interior del túnel, muchos vehículos quedan atrapados en el mismo sin una opción para salir, por lo que tienen que esperar el tiempo que tarden las autoridades viales en solucionar la situación. Ahora, el propósito es alertar y detener a los conductores en caso de ser necesario, para que en vez de sumarse al colapso vehicular puedan tomar vías alternas.

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El primer punto de control automático estará en el ingreso al túnel desde Medellín por la doble calzada Las Palmas, en el sector conocido como intercambio Baltimore, tanto en el ascenso como en el descenso. El segundo acceso se ubica en el sector de Sajonia en Rionegro, el cual restringe el flujo vehicular proveniente del aeropuerto José María Córdova y el Oriente antioqueño.

Otra de las ventajas con estos nuevos cierres automáticos es que el personal de la concesión ya no tendrá que desplazarse hasta los puntos de acceso para evitar el paso de vehículos, lo que hacía con ayuda de maletines y en un tiempo estimado de 10 minutos. Ahora se agilizarán los trámites.

¿Cómo funciona?

Este nuevo sistema está compuesto por semáforos, dispositivos sonoros, señales lumínicas y barreras, también conocidas como talanqueras.

En caso de que se presente una novedad, lo primero que se activa para que los conductores capten la alerta es el semáforo. Este se pondrá en rojo indicando que deben parar. Al tiempo, se activarán unas señales sonoras de advertencia, y por último las barreras empezarán a descender para restringir el acceso.

Recomendaciones para los conductores

Ante la instalación de este nuevo sistema, la sugerencia a los usuarios es que una vez vean que el semáforo cambia a rojo se detengan inmediatamente. Así se les hará más fácil encontrar vías alternas para desplazarse hacia su destino.

Entérese: Una persona murió tras choque de camioneta contra una caseta en el Túnel de Oriente

Cabe aclarar que los cierres pueden darse por varias razones: accidentes de tránsito al interior del túnel, vehículos con fallas mecánicas, cierres por mantenimientos programados o también por las obras de construcción del Túnel de Oriente 2.

“Esta modernización mejorará la experiencia de viaje de nuestros usuarios entregando información de manera oportuna e inmediata para que los usuarios puedan tomar vías alternas. Además, evitará que los usuarios lleguen hasta los peajes Seminario y Sajonia, perdiendo tiempo en sus desplazamientos”, puntualizó Daniel Betancur, coordinador de Operaciones Viales de la Concesión Túnel Aburrá Oriente.

Si bien el sistema operará automáticamente, en el intercambio Baltimore habrá presencia permanente de personal de tránsito para orientar a los conductores e indicarles rutas alternas siempre y cuando lo requieran.

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