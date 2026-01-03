¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

Tras una incursión militar de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en Venezuela que ha llegado a su punto álgido en la madrugada de este sábado, 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro, una de las dudas que surge es sobre lo que pasará con la recompensa que dispuso el gobierno de Donald Trump por información para dar con el paradero del dictador venezolano.

Desde el mes de agosto del año pasado la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que facilite el arresto del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Dicha recompensa que dobló lo ofrecido en su momento por Osama Bin Laden fue justificada desde Washington por la incautación de 30 toneladas de cocaína presuntamente vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio” dirigente venezolano.

La Fiscalía de Estados Unidos además ha acusado al dictador venezolano de tener vínculos con bandas criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en” el país norteamericano.

Con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se cerraría el capítulo de la búsqueda por el paradero del dictador, quien enfrentarían cargos por conspiración para el narcoterrorismo, y la presunta intención de beneficiar económicamente a organizaciones terroristas extranjeras.