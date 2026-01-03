x

¿Quién cobrará la recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro?

El Gobierno de EE.UU. ofreció por el dictador venezolano la recompensa más alta en su historia por su captura. El secretario de Estado dio detalles sobre lo que pasará con este dinero.

  • La Casa Blanca ofreció desde agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a la captura Nicolás Maduro. Foto: AFP y redes sociales
    La Casa Blanca ofreció desde agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que llevara a la captura Nicolás Maduro. Foto: AFP y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 8 horas
bookmark

Tras una incursión militar de las Fuerzas Militares de Estados Unidos en Venezuela que ha llegado a su punto álgido en la madrugada de este sábado, 3 de enero, con la captura de Nicolás Maduro, una de las dudas que surge es sobre lo que pasará con la recompensa que dispuso el gobierno de Donald Trump por información para dar con el paradero del dictador venezolano.

Desde el mes de agosto del año pasado la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que facilite el arresto del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Lea también: Nicolás Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela

Dicha recompensa que dobló lo ofrecido en su momento por Osama Bin Laden fue justificada desde Washington por la incautación de 30 toneladas de cocaína presuntamente vinculadas a Maduro y sus socios y casi siete toneladas vinculadas al propio” dirigente venezolano.

La Fiscalía de Estados Unidos además ha acusado al dictador venezolano de tener vínculos con bandas criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en” el país norteamericano.

Con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se cerraría el capítulo de la búsqueda por el paradero del dictador, quien enfrentarían cargos por conspiración para el narcoterrorismo, y la presunta intención de beneficiar económicamente a organizaciones terroristas extranjeras.

Marco Rubio se refiere a la recompensa ofrecida por Nicolás Maduro

En una rueda de prensa donde el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio dieron detalles sobre la captura del dictador venezolano, este último funcionario hizo alusión al ofrecimiento económico.

“Nos ahorramos 50 millones, el tuvo muchas oportunidad y decidió actuar como un salvaje”, expresó Rubio, quien indicó que la recompensa no la cobrará nadie debido a que la operación fue realizada y organizada por las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

En la operación realizada por fuerzas estadounidenses se requirió cerca de 150 aeronaves lanzadas a través del Hemisferio Occidental entre las que se incluyeron F-22, F-35, F-18, bombarderos B-1 y numerosos drones, según explicó Trump desde su residencia en Mar-a-Lago, en Florida.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Maduro estaba en una “fortaleza” con puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes.

Siga leyendo: De Pablo Escobar a Nicolás Maduro: ¿Qué es y cómo opera la Fuerza Delta, equipo de élite que logró captura de Maduro?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ocurrió con la recompensa de 50 millones por Nicolás Maduro?
La recompensa de 50 millones de dólares no será reclamada, ya que la captura de Nicolás Maduro fue realizada por las Fuerzas Militares de Estados Unidos, según explicó el secretario de Estado Marco Rubio.
¿Por qué EE. UU. ofreció una recompensa por Nicolás Maduro?
La recompensa fue ofrecida por el gobierno de Donald Trump debido a los vínculos de Maduro con organizaciones criminales, como el Cartel de los Soles y el Cartel de Sinaloa, y su implicación en el narcotráfico que afecta directamente a los intereses de EE. UU.
¿Qué detalles se conocen sobre la operación militar que capturó a Maduro?
La operación involucró más de 150 aeronaves, incluidos cazas y bombarderos, y fue ejecutada con precisión para capturar a Maduro, quien se encontraba en una fortaleza con altas medidas de seguridad.

