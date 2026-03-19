Estados Unidos aumentó a 50 los países cuyos ciudadanos deberán pagar fianza para obtener visa, ¿está Colombia?

El gobierno de Donald Trump amplió la lista de países cuyos ciudadanos, si desean viajar a Estados Unidos, deberán depositar una fianza de 15.000 dólares.

Esta medida, que se aplica a las visas de negocios y de turismo, es decir, no para inmigrantes, ya afecta a 38 países y se extenderá a otros doce, entre ellos Nicaragua y Granada, a partir del 2 de abril, informó el Departamento de Estado.

Lea también: Estados Unidos impone nuevos criterios para otorgar visas: personas con obesidad, cáncer, diabetes y trastornos mentales serán rechazadas por “ser una carga”

El programa se lanzó el año pasado con el objetivo de frenar las estancias prolongadas más allá del periodo autorizado, como parte de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

La fianza se devuelve si el titular del visado regresa a su país dentro del plazo establecido o si finalmente no viaja.

Enviar de vuelta a un inmigrante ilegal cuesta al contribuyente estadounidense una media de 18.000 dólares, según el Departamento de Estado.

Además de Nicaragua y Granada, se incorporaron al programa Camboya, Etiopía, Georgia, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

De América ya habían sido incluidos Venezuela y los caribeños Antigua y Barbuda, Cuba y Dominica.