Paul Magnier ganó la tercera etapa del Giro de Italia con un sprint que se definió por photo finish; Egan sigue tercero en la general

No fue un sprint normal. Estaba condicionado por los ladrillos de la plaza de Sofía, capital de Bulgaria, que adornaron los últimos 500 metros de la tercera etapa del Giro de Italia 2026. No eran adoquines, paves, incómodos como los de la París-Roubaix o los que hay en la recta final de los Campos Elíseos de la capital francesa que le han puesto picante históricamente a la última fracción del Tour de Francia. Los ladrillos de Bulgaria eran lisos, bien pegados al suelo, como los de un parqueadero de parcelación. Mermaban, pero no del mismo modo que las piedras salidas, con huecos entre ellas y el asfalto, la velocidad a la que se podía sprintar. El francés Paul Magnier, joven promesa de 22 años que corre para el Soudal, portador de la camiseta morada que le dan al líder de puntos de la ronda italiana, supo esperar el momento preciso para atacar, sacar la potencia máxima de sus piernas delgadas, largas y cruzar la meta primero. Lo logró, pero no con gran diferencia con sus rivales.

Fue necesario un photo finish, igual que en la etapa del sábado, para determinar si él o Jonathan Milan, que se ha quedado en la puerta de la gloria un par de veces en esta edición del Giro, o Dylan Groenewen habían cruzado primero la meta. El corredor francés, candidato a ser uno de los mejores velocistas del mundo en el futuro, fue quien logró primero que, después del movimiento de su cuerpo para lanzar la bici, la rueda cruzara la meta en primer lugar.

Detuvo el cronómetro en 4 horas, 9 minutos y 42 segundos. Festejó con emoción, pero no recién cruzó la meta, sino unos metros más adelante. Esta fue la segunda victoria de Magnier en esta edición de la “corsa rosa”. El pedalista francés también se impuso en la primera fracción, que inició en Nesebar, ciudad costera de Bulgaria conocida como “la perla del Mar Negro”, y finalizó en Burgas, otra ciudad de ese país que está rodeada por agua.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos?

En Sofía, la mítica capital del territorio búlgaro, terminó el “prólogo” extranjero del Giro de esta edición del Giro de Italia, que ha dejado buenas sensaciones para los ciclistas colombianos que siguen en competencia. En contraste con el abandono de Santiago Buitrago tras la fuerte caída que sufrió en la segunda etapa, están los buenos resultados obtenidos por Egan Bernal y Einer Rubio.

El corredor del Movistar terminó la segunda fracción en el puesto 82, con el mismo tiempo del ganador Egan Bernal, quien también entró con el lote que persiguió la fuga y la redujo en el último kilómetro, entró en la casilla 106. Sin embargo, ese puesto no cambió su tercera posición en la clasificación general, que no sufrió cambios importantes en la parte alta. Egan Bernal llegó al primer día de descanso de la ronda itálica dentro del podio de la general, donde espera terminar el 31 de mayo en el circuito “triunfal” de Roma. Por el momento, tiene cuatro segundos de diferencia con el uruguayo Thomas Silva, del Astana, que es líder después de ganar la segunda fracción. El alemán Florian Stork es segundo, con la misma diferencia del corredor cundinamarqués.