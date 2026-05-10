Paul Magnier ganó la tercera etapa del Giro de Italia con un sprint que se definió por photo finish; Egan sigue tercero en la general

No fue un sprint normal. Estaba condicionado por los ladrillos de la plaza de Sofía, capital de Bulgaria, que adornaron los últimos 500 metros de la tercera etapa del Giro de Italia 2026. No eran adoquines, paves, incómodos como los de la París-Roubaix o los que hay en la recta final de los Campos Elíseos de la capital francesa que le han puesto picante históricamente a la última fracción del Tour de Francia.
Los ladrillos de Bulgaria eran lisos, bien pegados al suelo, como los de un parqueadero de parcelación. Mermaban, pero no del mismo modo que las piedras salidas, con huecos entre ellas y el asfalto, la velocidad a la que se podía sprintar. El francés Paul Magnier, joven promesa de 22 años que corre para el Soudal, portador de la camiseta morada que le dan al líder de puntos de la ronda italiana, supo esperar el momento preciso para atacar, sacar la potencia máxima de sus piernas delgadas, largas y cruzar la meta primero. Lo logró, pero no con gran diferencia con sus rivales.