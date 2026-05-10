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Cuatro personas murieron tras explosión en mina de carbón en Cucunubá, Cundinamarca

Las autoridades confirmaron este domingo la muerte de cuatro trabajadores que quedaron atrapados tras una explosión ocurrida en la mina de carbón Las Quintas, en el municipio de Cucunubá, apenas días después de otro accidente similar que dejó nueve fallecidos en Sutatausa.

  • FOTO: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
    FOTO: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
El Colombiano
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hace 4 horas
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Los organismos de rescate hallaron sin vida a los cuatro mineros atrapados en un socavón de carbón en Cucunubá, Cundinamarca, donde una explosión volvió a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad en las explotaciones mineras de la región.

La emergencia ocurrió en la tarde del sábado en la mina Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo, en Cucunubá, municipio del norte de Cundinamarca con tradición en la explotación de carbón y esmeraldas. Según confirmó el gobernador Jorge Emilio Rey, la detonación dejó atrapados a cuatro trabajadores a unos 500 metros de profundidad.

Le recomendamos: Mina en Sutatausa tenía fallas advertidas por la ANM antes de la tragedia que dejó 9 muertos: esto se sabe

Horas después, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca informó que los mineros fueron encontrados muertos dentro del socavón. Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Tras confirmarse el fallecimiento de los trabajadores, las labores de los organismos de emergencia se concentraron en la recuperación de los cuerpos y en asegurar la zona para evitar nuevos riesgos. En el operativo participaron integrantes del equipo de Salvamento Minero, bomberos de Ubaté y Cucunubá, ambulancias con personal médico, Policía de Cundinamarca, la Alcaldía municipal y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

“Lamentamos profundamente que se haya presentado un nuevo accidente con víctimas fatales en actividades mineras y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos”, manifestó el gobernador Rey en su cuenta de X.

El mandatario también señaló que la mina Las Quintas contaba con título minero y licencia ambiental otorgada en diciembre del año pasado. Sin embargo, recordó que en el departamento también funcionan explotaciones ilegales y operaciones que incumplen medidas básicas de seguridad.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué originó la explosión. En esta región del país, los accidentes en minas subterráneas suelen estar relacionados con acumulación de gases y deficiencias en los sistemas de ventilación.

La tragedia ocurre menos de una semana después de otra explosión registrada en la mina La Ciscuda, en el municipio de Sutatausa, también en Cundinamarca. Ese accidente dejó nueve trabajadores muertos y seis más rescatados con vida. De acuerdo con información preliminar de la Agencia Nacional de Minería, el incidente habría sido provocado por acumulación de gases en el interior del socavón operado por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S.

En febrero pasado, otro accidente en una mina ilegal de carbón en Guachetá dejó seis trabajadores muertos. Además, en abril de 2023, una explosión en Cucunubá cobró la vida de cuatro mineros y, en 2025, otro incidente similar dejó 15 personas heridas en la zona.

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