España veta vuelos de EE. UU. por guerra con Irán y crece la tensión

La decisión del Gobierno español de cerrar su espacio aéreo a vuelos estadounidenses vinculados con la guerra contra Irán volvió a elevar la tensión entre Madrid y Washington, en un momento en que la relación entre ambos gobiernos ya venía marcada por choques diplomáticos y diferencias de fondo sobre Medio Oriente.
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La nueva medida se suma a la negativa previa del Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir el uso de bases militares españolas para operaciones relacionadas con el conflicto, consolidando así una postura de rechazo frente a una guerra que, según ha reiterado el Gobierno, se aleja de los principios del derecho internacional.
Las autoridades españolas aclararon que la restricción no afecta a los vuelos comerciales. Sin embargo, según la agencia EFE y el diario El País, España tampoco está permitiendo el uso de las bases aéreas de Rota y Morón por parte de aviones estadounidenses, ni autoriza a aeronaves destacadas en otros países europeos a utilizar el espacio aéreo español si están vinculadas con la ofensiva.