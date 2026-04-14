España aprobó regularización de 500.000 migrantes, ¿cómo impacta a los colombianos?

El Consejo de Ministros de España dio luz verde este martes a un decreto que iniciará el proceso de regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de personas que se encuentran en situación irregular en el país.

El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje en la red social X. Según el mandatario, la medida busca formalizar la situación de quienes ya residen en territorio español.

“Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, señaló Sánchez en su misiva.

“Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, sostuvo.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aclaró, en una entrevista con la radio Cadena Ser, los plazos de la regularización.“Va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio”, explicó Saiz.

“Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20”, ahondó.