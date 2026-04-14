x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

España aprobó regularización de 500.000 migrantes, ¿cómo impacta a los colombianos?

El proceso, que comenzará este jueves 16 de abril y concluirá el 30 de junio, busca integrar formalmente a quienes ya forman parte de la realidad cotidiana de España.

  • Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: AFP.
    Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

El Consejo de Ministros de España dio luz verde este martes a un decreto que iniciará el proceso de regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de personas que se encuentran en situación irregular en el país.

El anuncio fue realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje en la red social X. Según el mandatario, la medida busca formalizar la situación de quienes ya residen en territorio español.

“Es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, señaló Sánchez en su misiva.

“Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, sostuvo.

La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aclaró, en una entrevista con la radio Cadena Ser, los plazos de la regularización.“Va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio”, explicó Saiz.

“Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20”, ahondó.

¿A cuántos colombianos beneficia?

En la actualidad, según cifras del Ministerio del Interior de España, indican que cerca del 20 % de las personas que viven en el país son de origen extranjero, lo que equivale a uno de cada cinco habitantes.

Dentro de esa población, los colombianos —cercanos al millón— constituyen la segunda comunidad extranjera más numerosa, solo por detrás de los ciudadanos de Marruecos. A continuación se ubican los venezolanos, con casi 700.000 personas, y los provenientes de Rumanía, que rondan el medio millón.

El plazo de inscripción

El plazo de inscripción abrirá el jueves 16 de abril, tras su publicación oficial el día previo, y permanecerá activo hasta el 30 de junio.

Durante este periodo, las solicitudes podrán cursarse por dos vías: de manera presencial o vía internet. Para la opción digital, se habilitará un portal específico accesible desde las webs oficiales de los ministerios de Inclusión y de Política Territorial.

Para acceder a la regularización es necesario cumplir con criterios de temporalidad y arraigo. Los interesados deberán certificar su presencia en España con anterioridad al 31 de diciembre mediante pruebas documentales admitidas en derecho, manteniendo una estancia mínima de cinco meses previa a la solicitud.

Adicionalmente, el decreto requiere la acreditación de actividad laboral previa, la justificación de un estado de vulnerabilidad y la convivencia efectiva dentro de una unidad familiar en el país.

Lea también: Colombianos no podrán ingresar a Europa sin cumplir este requisito obligatorio: ya entró en vigor

Temas recomendados

Migraciones
Mundo
Viajes
presidente
gobierno
Gobierno de España
Leyes
España
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida