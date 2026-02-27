Tasa de desempleo bajó en enero y se ubicó en 10,9% en el país

El mercado laboral arrancó 2026 con una mejora frente al año anterior. De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero se registraron 23.227.000 personas ocupadas, cifra superior a las 22.903.000 contabilizadas en el mismo mes de 2025.
En materia de desempleo, la tasa nacional se ubicó en 10,9 % durante el primer mes del año. El dato representa una reducción frente al 11,6 % observado en enero del año pasado, eso significa que la desocupación bajó 0,7 puntos porcentuales.
Puede leer: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo
Así, las cifras oficiales muestran un leve avance en los indicadores laborales al inicio de 2026, tanto por el aumento en el número de ocupados como por la disminución en la tasa de desocupación.