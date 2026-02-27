Gringo fue condenado a 18 años de cárcel en Estados Unidos por abusar de una menor en Medellín, a la cual embarazó

Las conversaciones por WhatsApp con una menor paisa de 15 años, a la cual le había dado dinero hasta en tres oportunidades, fue la prueba reina para poder condenar al estadounidense Michael Jamie Inofuentes, de 45 años, a 18 años de prisión. En medio del proceso se conoció que la víctima había quedado en embarazo.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la decisión judicial, destacando el “trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía, HSI Colombia y HSI Washington”. La condena la emitió el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia.