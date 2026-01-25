En EE. UU. no paran las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales

Cientos de personas se han congregado este fin de semana en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle, Washington DC. o Chicago para protestar por la muerte a tiros en la ciudad de Mineápolis de Alex Jeffrey Pretti, perpetrada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones que han llenado las calles de la ciudad del estado de Minnesota en contra de la operación antiinmigración ejecutada por las autoridades de Estados Unidos.
Lea más: Alex Pretti, el enfermero de UCI asesinado por agentes de Estados Unidos mientras protegía a una mujer
Las protestas, que también se han desarrollado en la localidad donde ocurrieron los hechos, se han extendido por todo el país con mensajes en contra del ICE y actos de homenaje al fallecido.