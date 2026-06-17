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Aún no comienzan las elecciones en Brasil y Lula ya le pidió a Trump que no se entrometa

Brasil celebrará elecciones en octubre y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a la reelección. Su principal contendor podría ser el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

  • Luiz Inácio Lula da Silva le pidió a Donald Trump que no se entrometiera en las elecciones presidenciales de Brasil. FOTOS: GUETTY
    Luiz Inácio Lula da Silva le pidió a Donald Trump que no se entrometiera en las elecciones presidenciales de Brasil. FOTOS: GUETTY
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo este miércoles que su par estadounidense, Donald Trump, no debe “meterse en las elecciones de Brasil” del 4 de octubre, en las que buscará la reelección.

Trump es aliado del expresidente de derecha Jair Bolsonaro, cuyo hijo, el senador Flávio Bolsonaro, se perfila como uno de los principales rivales de Lula en esta contienda presidencial.

Precisamente, el mandatario estadounidense le envió recientemente un “guiño” al bolsonarismo al designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho (CV) y al Primeiro Comando da Capital (PCC). La medida generó un fuerte malestar en Lula, quien reaccionó afirmando que “¡no somos un país de pacotilla!”.

Lea también: Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”

El mandatario estadounidense “tiene derecho a tener sus preferencias electorales” pero “las elecciones de Brasil son un problema de Brasil”, dijo este miércoles Lula en Ginebra tras participar como invitado en la cumbre del G7 en Francia.

Flavio Bolsonaro. FOTO: Agência Senado/ Wikimmons
Flavio Bolsonaro. FOTO: Agência Senado/ Wikimmons

En la misma cita de líderes, Trump dijo este miércoles que Brasil “se ha vuelto un país un poco duro, un poco peligroso políticamente”. El republicano ha respaldado a candidatos de derecha en otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia y Honduras.

Luego de recibir a Lula el mes pasado en Washington, Trump se reunió también con Flávio Bolsonaro, a quien describió como un “joven inteligente que ama a su país”.

Trump ya fijó posición sobre las elecciones en Colombia, cuya segunda vuelta presidencial tendrá lugar el próximo 21 de junio. El mandatario estadounidense expresó su apoyo al candidato de derecha Abelardo De la Espriella, lo que provocó el rechazo de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien le pidió no intervenir en la contienda electoral.

Lula ha acusado a Trump de comportarse como un “emperador” del mundo. Ambos líderes arrastran tensiones desde 2025, cuando Estados Unidos impuso aranceles a Brasil en represalia por un juicio por golpismo a Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel. Estados Unidos finalmente retiró parte de esos gravámenes.

Siga leyendo: ¿Qué revela la guerra contra el Comando Vermelho sobre el Brasil de hoy? Docente universitario lo explica

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