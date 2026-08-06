La metamorfosis de Petro: así cambió su físico en cuatro años con cabello, estilo y retoques que marcaron su paso por la Presidencia

Son más de 40 años en los que Gustavo Petro ha estado en el escenario político, comenzando como militante del M-19 y pasando por cargos públicos como representante a la Cámara (1991-1998), senador (2006-2010 y 2018-2022), alcalde de Bogotá (2012-2015) y presidente de la República (2022-2026). Además de su experiencia, a Petro lo caracteriza su estilo, su manera de comportarse en público y hasta en redes sociales. A él lo reconocen fácilmente por usar lentes con gran aumento y un peinado clásico con la raya hacia un costado.

Gustavo Petro como presidente de Colombia. FOTO: Colprensa

Así se le ha conocido desde muy joven, cuando era delgado y lideraba grupos de oposición a los gobiernos de derecha. Su imagen siempre ha transmitido la sensación de estar pensada o estudiada para enviar un mensaje al país.

De hecho, los candidatos presidenciales suelen contar con asesores de imagen que les ayudan a modificar o definir su vestimenta con el objetivo de generar una conexión con los simpatizantes.

Y es que una apariencia armónica puede transmitir confianza y sensación positiva en quienes los observan. Este fenómeno ha sido estudiado por expertos en lenguaje no verbal, con claro ejemplo como el de John F. Kennedy, quien llegó a la presidencia de Estados Unidos en 1961 y fue asesinado dos años después. Kennedy era considerado un presidente “guapo” para su época y parecía ser consciente de la importancia de su imagen. Durante la campaña presidencial, su apariencia y presencia mediática jugaron a su favor frente a Richard Nixon, quien contaba con una reconocida capacidad oratoria, pero no tenía el mismo carisma ni la misma conexión que el candidato demócrata. Puede leer: Petro volvió a lucir su cabello más abundante y sin gorra, ¿qué se hizo?

¿Cómo cambió físicamente Gustavo Petro?

Petro ha usado traje y corbata durante gran parte de su vida política, pero con el paso de los años su estilo ha cambiado hacia el uso de suéteres, tenis y pantalones, posiblemente buscando priorizar la comodidad sobre la formalidad.

Posesión presidencial de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022. FOTO: AFP

Tenía menos cabello cuando se posesionó como presidente de la República en 2022 (a los 62 años), pues las imágenes de esa ceremonia mostraban leve alopecia, un rasgo que contribuía a darle una apariencia de mayor edad.

El presidente Gustavo Petro iniciando su tratamiento capilar/21 de mayo de 2024. FOTO: Juan Diego Cano - Colprensa

A medida que avanzaba su gobierno, Petro mantuvo inicialmente el uso de trajes con corbata, como cuando era senador, pero con el tiempo fue dejando esta vestimenta a un lado hasta incorporar elementos más informales. Estos cambios en su estilo han sido interpretados como una forma de ocultarse, aunque también han generado comentarios sobre la manera en que busca construir su presencia pública.

El cabello que faltaba en la coronilla de la cabeza de Petro pareció aumentar, lo que avivó los comentarios sobre un posible implante o tratamiento capilar. Esto le habría dado una apariencia de mayor densidad, aunque manteniendo las canas en los costados. En 2025 surgieron rumores sobre posibles retoques estéticos, entre ellos un lifting facial (ritidectomía), un procedimiento que consiste en retirar el exceso de piel y tensar los tejidos del rostro. La intervención busca reducir las arrugas y la flacidez con el objetivo de lograr una apariencia más rejuvenecida. El cambio no habría sido únicamente en el rostro: también se observó una modificación notable en la zona del cuello, lo que generó especulaciones sobre una posible cervicoplastia (reducir la papada y mejorar el contorno). Lea también: La historia de la cachucha de Petro

Gustavo Petro usando gorra y gafas oscuras en un Consejo de Ministros el 14 de abril de 2026. FOTO: Presidencia de Colombia

Durante un Consejo de Ministros de abril de 2026 apareció con gafas oscuras, argumentando que había sido sometido a una cirugía en los ojos. Pero también se ha especulado sobre posibles retoques faciales, como rellenos con ácido hialurónico o aplicación de bótox, aunque sin confirmación.

Gustavo Petro en su última rueda de prensa como presidente de Colombia/ 3 de agosto de 2026. FOTO: Colprensa

Y aunque los supuestos procedimientos estéticos parecieron favorecer su imagen física, el paso de los años y el desgaste que implica gobernar Colombia terminaron reflejándose en su apariencia. Reacio y con una inocultable molestia, Gustavo Petro está a pocas horas de entregarle el timón de la Presidencia a Abelardo de la Espriella, quien se impuso en las elecciones frente a su heredero político, Iván Cepeda Castro. Siga leyendo: Petro romperá la tradición protocolaria y no condecorará a De La Espriella antes de la posesión Bloque de preguntas y respuestas: