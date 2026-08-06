La metamorfosis de Petro: así cambió su físico en cuatro años con cabello, estilo y retoques que marcaron su paso por la Presidencia

Son más de 40 años en los que Gustavo Petro ha estado en el escenario político, comenzando como militante del M-19 y pasando por cargos públicos como representante a la Cámara (1991-1998), senador (2006-2010 y 2018-2022), alcalde de Bogotá (2012-2015) y presidente de la República (2022-2026).
Además de su experiencia, a Petro lo caracteriza su estilo, su manera de comportarse en público y hasta en redes sociales. A él lo reconocen fácilmente por usar lentes con gran aumento y un peinado clásico con la raya hacia un costado.