Juez aplazó decisión sobre la nulidad de la imputación en el caso Aguas Vivas, donde está comprometido el exalcalde Quintero ¿por qué?

La expectativa se mantiene en torno a cómo evolucionará el proceso penal que más ha logrado enredar al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, referente al escándalo del megalote de Aguas Vivas. Acá también están comprometidos otros nueve exfuncionarios y tres personas particulares.

El caso había evolucionado más allá de la imputación de cargos a los trece presuntos implicados, pero el pasado 14 de julio la juez de conocimiento asignada declaró la nulidad de las imputaciones y este 6 de agosto se esperaba que la misma funcionaria resolviera una apelación que la Fiscalía y la Alcaldía interpusieron ante esa decisión.

La diligencia fue citada para las 8:30 am, sin que se presentaran Quintero -actual superintendente de Salud- y otros imputados.

Le recomendamos leer: “No absolvieron a nadie, en caso Aguas Vivas hay 4.000 pruebas”

Este caso se originó en la entrega de la finca Aguas Vivas por parte de particulares a la Alcaldía y en calidad de compensación por obligaciones urbanísticas futuras. Esto sucedió en diciembre de 2019; sin embargo, tan pronto se posesionó Quintero en la alcaldía, aconteció una cadena de hechos que buscaban cambiar los términos de esa cesión.

En junio de 2020, el terreno fue declarado como estratégico para construir el llamado Valle del Software, el proyecto bandera de la administración Quintero, y simultáneamente comenzaron a pedir que les dejaran una parte para generar proyectos particulares; Posteriormente, se trató de buscar que la Alcaldía los compensara con más de 40.000 millones de pesos, una cantidad que resultaba exorbitante considerando que el avalúo estaba en unos 3.200 millones y que el lote tenía limitaciones para su uso urbanístico. Ninguna de esas opciones prosperó debido a la oposición de organismos de control y de funcionarios de carrera.

Posteriormente, se los devolvieron a los anteriores dueños y finalmente, Quintero y su secretario general firmaron un decreto que ampliaba las posibilidades de aprovechamiento.

Conozca: Agosto, mes decisivo en los juzgados: Daniel Quintero, su hermano y 15 exfuncionarios enfrentan clave agenda judicial

La teoría de la Fiscalía es que en todo ese proceso hubo una especie de confabulación para favorecer a particulares, en detrimento del interés de la ciudad.

Quintero ha estado respondiendo por presunto peculado por apropiación y prevaricato, mientras que su exsecretario general, Fabio Andrés García, lo hace por prevaricato.

Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.

También le sugerimos ver: Se reanudó juicio por caso Aguas Vivas: reconocieron condición de víctima del Distrito de Medellín: ¿qué significa?