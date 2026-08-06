¿Por qué las esmeraldas colombianas son cada vez más cotizadas que los diamantes?

Las esmeraldas colombianas están ganando protagonismo en el mercado internacional de la alta joyería y comienzan a desplazar a los diamantes en algunos segmentos de lujo, como los anillos de compromiso y las piezas exclusivas. La tendencia responde a un creciente interés de compradores e inversionistas por gemas naturales con procedencia certificada y características difíciles de replicar.
Según cifras de ProColombia, el país aporta cerca del 55% de la producción mundial de esmeraldas, consolidándose como el principal referente de estas piedras preciosas. A esto se suma que el mercado global de las esmeraldas mantiene una proyección de crecimiento anual del 6,1%, superior al 4,6% estimado para los diamantes, de acuerdo con Fortune Business.
María Inés Hincapié, CEO de Aria Gems y experta en esmeraldas, explicó que el cambio responde a una evolución en las preferencias del mercado del lujo.