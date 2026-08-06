Video | ¡Como toda una leyenda! Así fue recibido Vozinha en el estadio de Colo Colo

Rodeado de los principales títulos de la historia de Colo Colo y arropado por miles de aficionados, Vozinha saludó este miércoles a su nueva hinchada en Chile, tras pisar por primera vez el césped del Estadio Monumental de Santiago.
El arquero y figura de la sorprendente selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, presentado el martes como nuevo jugador del club, fue recibido por un público que saltó y lo celebró como si fuera una noche de Copa Libertadores.
“Estoy muy contento y agradezco desde el fondo de mi corazón toda la amabilidad y el apoyo de la hinchada del más grande de Chile, vamos Colo Colo”, dijo Vozinha, que utilizará el dorsal 29 y podría debutar ante su público el 16 de agosto.
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