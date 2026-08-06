Cayó red que manipuló cerca de 250 cajeros automáticos para cometer millonarios robos

Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 5 presuntos miembros de una organización delincuencial llamada Los Quintis, señalada de alterar cajeros automáticos para apoderarse de tarjetas de débito y crédito y robar a usuarios del sistema financiero.
A la organización, que habría operado entre 2023 y 2026, se le atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.
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