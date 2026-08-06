Cayó red que manipuló cerca de 250 cajeros automáticos para cometer millonarios robos

A la organización, que habría operado entre 2023 y 2026 , se le atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 5 presuntos miembros de una organización delincuencial llamada Los Quintis , señalada de alterar cajeros automáticos para apoderarse de tarjetas de débito y crédito y robar a usuarios del sistema financiero.

Según la investigación, los miembros de la organización manipulaban los cajeros automáticos con sustancias adhesivas para provocar fallas técnicas, y luego ofrecían ayuda a los usuarios afectados para observar sus claves y quedarse con las tarjetas, con las que efectuaban retiros de dinero o compras.

Los robos fueron cometidos en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. Entre las víctimas fueron identificados adultos mayores previamente seleccionados para facilitar el engaño.

La organización habría provocado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos entre el dinero apropiado de las víctimas y los costos asumidos por las entidades bancarias para reparar los cajeros afectados.

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Los presuntos involucrados fueron identificados como Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

A Sánchez Aguilar también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, pues en el momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos para los que no contaba con autorización.

Los procesados no aceptaron los cargos.

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