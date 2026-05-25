El polémico video de Stephen Colbert y el poder en la sombra de Natalie Harp, la “impresora humana” de Donald Trump

Hace pocos días, el presentador de un programa de entrevistas famoso en Estados Unidos, Stephen Colbert, anunció su retiro en un programa donde hasta cantó con el mismísimo Paul McCartney. Hubo tristeza y mensajes de despedida en redes sociales, pero lo que más llamó la atención fue un video que subió el presidente Donald Trump desde su cuenta personal y desde la cuenta de la Casa Blanca, allí se le veía entrando al set de grabación, cargando a Colbert y tirándolo a un contenedor de basura, para después hacer su popular baile.

Se sabe que la relación de Trump con la prensa es tensa y con los presentadores de los “late night shows”, mucho más, pues a varios ha queridos que los despidan por sus encarnadas críticas a la administración de Make America Great Again (MAGA).

Si en Colombia tenemos a un presidente que elige como animal totémico el jaguar, y hace videos de inteligencia artificial como un Tarzán moderno, un Indiana Jones en el amazonas, pues en Estados Unidos, Trump se inventó su propio lenguaje: fustiga a sus enemigos, se hace pasar por Jesús y hasta sana gente. Ambos usos se pasan las barreras éticas y ponen a los mandatarios como enemigos de todo el que les haga una crítica, todo un flagelo a la democracia. ¿Pero quién está detrás de la estrategia de Trump?

Su nombre es Natalie Harp, una mujer llena de misterio, de quien hasta su página de Wikipedia ignora si nació en 1990 o 1991; ella es la mujer que insufla las redes del presidente y del movimiento MAGA, y quien se encarga de mantener informado a Trump las 24 horas del día.

Harp, una expresentadora de noticias en una cadena de televisión de derecha, ha escalado hasta convertirse en la principal figura clave en la gestión de la información que consume y produce el líder republicano. Su presencia es tan constante que en los pasillos de Mar-a-Lago y en los aviones de campaña ya nadie se sorprende al verla siempre un paso por detrás de él. En la era de la saturación digital, ella ha logrado monopolizar el recurso más valioso del universo Trump: su atención.

Para entender el poder de Harp, es necesario comprender las particulares costumbres de comunicación de su jefe. A pesar de comandar ejércitos de seguidores en redes sociales mediante trinos y videos generados con inteligencia artificial, Donald Trump prefiere el papel. Es en este punto donde la asesora se vuelve irremplazable, ganándose el pintoresco pero preciso apodo de “la impresora humana”.

Harp lleva consigo una impresora inalámbrica dentro de una mochila a todas partes. Su labor consiste en monitorear las plataformas digitales, seleccionar los artículos que favorecen la agenda MAGA o los memes más virales, imprimirlos en papel físico y entregárselos directamente en la mano al mandatario. Este método artesanal ha transformado la dinámica del poder político: si un congresista, un asesor de alto nivel o un líder internacional quiere contactar con Trump o hacerle llegar un documento crucial, tiene que pasar obligatoriamente por el filtro de Harp. Durante mucho tiempo, ella ha sido el canal exclusivo para el flujo de noticias que llega al escritorio más importante de la derecha estadounidense, una centralización que ocurre a veces para el profundo disgusto de otros estrategas que ven limitado su acceso al presidente.

Muchos analistas se preguntan qué mueve a una joven profesional a someterse al extenuante ritmo de vida que exige el entorno de Trump. La respuesta no es meramente ideológica o de ambición política; es un asunto de profunda gratitud personal. Para servir fielmente a Trump, Harp se apoya en una narrativa de supervivencia que ella misma ha compartido públicamente en escenarios de alto perfil, como la Convención Nacional Republicana.

”Donald Trump salvó mi vida”, ha asegurado la asesora de manera pública en reiteradas ocasiones.

La historia se remonta a una batalla médica personal contra un agresivo cáncer de hueso. Harp argumenta que una ley federal de “Derecho a intentar” (Right to Try), promulgada y fuertemente impulsada por la administración de Trump en 2018, fue la herramienta legal que le permitió acceder a un tratamiento médico experimental cuando las terapias tradicionales ya habían fallado. Esta experiencia vital transformó su fe médica en una lealtad política inquebrantable, convirtiéndola en la guardiana de una narrativa donde los memes, la inteligencia artificial y el papel impreso se fusionan para moldear la opinión pública global.