Yami Safdie cuenta cómo TikTok cambió su carrera y por qué Colombia es clave

El año pasado hubo una canción que, como dice el argot popular, la rompió en internet: Querida Yo de Yami Safdie y Camilo se convirtió en un himno de amor propio y de muestra de superación personal porque miles de personas la usaron (en TikTok, por ejemplo) a la hora de contar sus vidas, lo duro que la pasaron o hasta enviar mensajes propios a su yo del pasado. Querida yo, ¿qué tal te va?Sé que no todo está tan bienPero quería mostrarteLo lejos que llegasteSeguro que hoy no lo parecePero mejora con los mesesTe contaría, pero no me creerías La autora principal de la canción es una joven argentina llamada Yami Safdie, quien cuando la escribió supo que la voz de Camilo era ideal para que la acompañara. Luego de un encuentro fortuito y un par de...