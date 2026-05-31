EE. UU. envió mensaje a Colombia e invitó a respaldar la voluntad popular en las elecciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció este 31 de mayo los resultados de la jornada electoral en la que Colombia votó y escogió a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro para disputarse la segunda vuelta el próximo 21 de junio.
La entidad de la administración del presidente Donald Trump se manifestó en un comunicado el respaldo a la voluntad expresada por los colombianos en las urnas y reiteró su apoyo a este proceso democrático.
“Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos respalda el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país”, se lee en el documento.
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“Estados Unidos tuvo el agrado de unirse a otras misiones internacionales en la observación de la fuerte y resiliente democracia de Colombia en acción. Estamos orgullosos de nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, agrega.