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“Increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de homofobia, machismo e irresponsabilidad”: Oviedo

Tras ser derrotado junto a Paloma Valencia en la contienda presidencial, el candidato se desligó del pronunciamiento del Centro Democrático en donde aseguraron su apodo a De La Espriella.

  • Paloma Valencia y Daniel Oviedo ocuparon el tercer puesto, lejos de los punteros. FOTO: COLPRENSA.
    Paloma Valencia y Daniel Oviedo ocuparon el tercer puesto, lejos de los punteros. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 55 minutos
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Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, fueron una de las duplas perdedoras en la contienda presidencial. Tras conocerse los resultados, el partido que los respaldaba, el Centro Democrático, anunció su apodo a uno de los punteros: Abelardo de La Espriella. Sin embargo, Oviedo se desligó de aquella postura.

”Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo y la irresponsabilidad a la hora de gobernar”, dijo, y agregó que aún no ha tomado una decisión sobre a quién apoyar.

En desarrollo...

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