“Este millón de votos decidirá el futuro de nuestro país” ¿Sergio Fajardo tomará partido y anunciará apoyos?

Y agregó: “Vamos a hacer que pensar en lo que hemos hecho, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor y no nos vamos a resignar a ver una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas”.

“Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se pudieron enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, sueños, ideales, decencia, y ese mensaje es importante para toda Colombia. Este millón de votos es importante para decidir el futuro de nuestro país”, aseguró ante los medios de comunicación.

La jornada electoral terminó y Fajardo cerró su votación con un poco más de 1.000.974 votos, dejándolo en el cuarto lugar de la contienda. El candidato de centro se pronunció al finalizar la jornada.

Es decir, todo indica que tomará partido, pero aún no ha decidido. Su mensaje, sin embargo, fue en línea con lo que aseguró antes de que cerraran urnas.

“La campaña invita a quienes todavía no han votado a acercarse a las urnas y ejercer su derecho con responsabilidad y libertad. Cada voto cuenta. Cada decisión importa. Cada ciudadano tiene en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje claro: Colombia no tiene que escoger desde el miedo: Colombia puede votar desde la esperanza”.

A pesar de que no ha dicho a quién apoyará, Fajardo ya había rechazado una unión con Valencia, candidata que ya confirmó su apoyo a De la Espriella.

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En medio de una conversación que duró algo más de 30 minutos, Sergio Fajardo resaltó que aceptó la invitación porque respeta la trayectoria de la senadora Paloma Valencia, pues la considera “una persona seria, honesta”. A pesar de eso, reiteró como un gran problema la polarización asociada a los nombres de Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Fajardo fue enfático en que hay personas con las que ella se montó “en una tarima en Barranquilla” con quien él no se tomaría un café y recordó que en diferentes elecciones él ha competido con Iván Duque (el candidato de Uribe) y Gustavo Petro.

“Voy a luchar por este legado que representamos nosotros, que es distinto. Es diferente. Y eso es la democracia, que esta voz se puede escuchar”, concluyó Fajardo, sosteniendo que a sus 70 años estas serán las últimas elecciones donde se presente como candidato.

De hecho, antes de irse, Valencia le aseguró que nació uribista y moriría siendo uribista. Fajardo respondió: “cada quién”.

Su apoyo sigue sobre la mesa.

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