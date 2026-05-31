“Este millón de votos decidirá el futuro de nuestro país” ¿Sergio Fajardo tomará partido y anunciará apoyos?

La jornada electoral terminó y Fajardo cerró su votación con un poco más de 1.000.974 votos, dejándolo en el cuarto lugar de la contienda. El candidato de centro se pronunció al finalizar la jornada.
“Gracias porque enfrentamos todas las adversidades que se pudieron enfrentar y las enfrentamos con dignidad, con nuestros principios, sueños, ideales, decencia, y ese mensaje es importante para toda Colombia. Este millón de votos es importante para decidir el futuro de nuestro país”, aseguró ante los medios de comunicación.
Y agregó: “Vamos a hacer que pensar en lo que hemos hecho, vamos a contribuir a que este país sea mucho mejor y no nos vamos a resignar a ver una confrontación, sino que vamos a ser protagonistas”.