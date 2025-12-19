EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión. Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump. El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses. Los archivos pueden ser vistos en la sección “Ley de Transparencia de Archivos Epstein” (Epstein Files Transparency Act) del sitio oficial del Departamento de Justicia. Relacionado: Congreso de EE. UU. avala casi por unanimidad una ley que ordena desclasificar los documentos del caso Epstein “Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox. Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales.

Su muerte alimentó innumerables teorías de la conspiración según las cuales habría sido asesinado para encubrir a destacadas personalidades. Trump, que en el pasado fue amigo de Epstein, intentó durante meses evitar la publicación de los archivos en poder del Departamento de Justicia, a pesar de haber hecho campaña en 2024 con la promesa de total transparencia sobre el tema. Finalmente, cedió a la presión del Congreso, incluida la de su Partido Republicano, y el 19 de noviembre promulgó una ley que obliga a publicar los materiales en 30 días, un plazo que finalizaba a la medianoche de este viernes. Entérese: Trump acusó a los demócratas de montar una “farsa” en su contra con el caso Epstein y pidió investigación federal Los documentos vendrán “en todos los formatos, fotografías y otros materiales asociados con todas las investigaciones sobre Epstein”, dijo Blanche. “Espero varios cientos de miles más en las próximas semanas”, añadió. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, condenó la publicación parcial de los documentos antes de que comenzara su divulgación. “La gente quiere la verdad y sigue exigiendo la publicación inmediata de todos los archivos de Epstein”, dijo Schumer en un comunicado. “Esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su oscuro pasado”, subrayó.

Los documentos esperados podrían incomodar a numerosas personalidades, especialmente del mundo de los negocios, la política o el espectáculo. Entre los que gravitaban en la órbita del financista estaba Trump, durante mucho tiempo cercano a Epstein hasta su distanciamiento en los años 2000. El magnate, por entonces también una figura del jet set neoyorquino, siempre ha negado haber tenido conocimiento del comportamiento delictivo de Epstein y asegura haberse alejado de él mucho antes de que la justicia lo investigara. La semana pasada, legisladores demócratas publicaron fotos en las que se ve a Epstein en compañía del expresidente demócrata Bill Clinton, de empresarios exitosos como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta Woody Allen. Trump también aparece, acompañado de mujeres con el rostro tapado. El jueves divulgaron otra serie de fotos, como una del conocido intelectual de izquierda Noam Chomsky conversando con Epstein, supuestamente a bordo de su avión privado. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein obliga al Departamento de Justicia a publicar la totalidad de los documentos no clasificados en su poder sobre el caso.