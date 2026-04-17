EE. UU. levanta temporalmente la mayoría de las sanciones al petróleo ruso

Estados Unidos suspendió hasta el 16 de mayo la mayoría de las sanciones dirigidas contra la industria petrolera rusa, justo cuando la reanudación del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado una fuerte caída de los precios del petróleo.

La decisión, anunciada el viernes por el Departamento del Tesoro, abarca a todas las operaciones relacionadas con el embarque y la entrega de petróleo procedente de Rusia, y se aplica también a los buques de la flota fantasma rusa que hasta ahora estaban sujetos a sanciones.

Sigue únicamente en pie la prohibición de las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas ocupadas, incluida Crimea.

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La medida fue oficializada mediante una licencia general emitida por el Departamento del Tesoro, que autoriza la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos derivados de origen ruso que ya se encontraban en tránsito marítimo. En concreto, aplica para cargamentos embarcados en buques a partir del 17 de abril, permitiendo así completar operaciones que ya estaban en curso.

De acuerdo con lo informado, la autorización cubre las transacciones necesarias para la venta, transporte, descarga y entrega de estos productos, en una ventana temporal que estará vigente hasta el 16 de mayo. Esto incluye actividades logísticas esenciales para garantizar la llegada de los cargamentos a su destino.

La decisión se interpreta como un ajuste puntual dentro del régimen de sanciones, en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos internacionales, marcado por la reactivación de rutas clave como el estrecho de Ormuz y su impacto en la oferta global de crudo.