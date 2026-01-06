¿EE. UU. cambió su posición sobre señalamientos a Maduro de ser el jefe del “Cartel de los Soles”? Esto dice la nueva acusación

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro apenas menciona la existencia y el papel del llamado “Cártel de los Soles”, una denominación que durante años ha sido central en los señalamientos de Washington contra el régimen venezolano. Aunque la administración estadounidense ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, el nuevo documento judicial, publicado el pasado 3 de enero, muestra un cambio relevante en la forma en que se menciona al grupo. Desde 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró formalmente a Nicolás Maduro como el jefe del denominado “Cártel de los Soles”, una organización que, según Washington, estaría integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos vinculados al narcotráfico.

Estas acusaciones fueron impulsadas durante la primera administración de Donald Trump, que señaló en múltiples ocasiones al mandatario venezolano de encabezar un cartel de la droga que operaría desde el Estado venezolano. Incluso el pasado noviembre, Estados Unidos designó al supuesto cartel como una “organización terrorista”. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado en numerosas ocasiones que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro. Sin embargo, en la nueva acusación formal divulgada este 3 de enero por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y firmada por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el “Cártel de los Soles” no aparece mencionado como una de “las organizaciones narcoterroristas que trabajan en asociación con los acusados”. De hecho, el documento solo hace referencia al término en dos ocasiones, un contraste frente a la versión anterior del expediente. En uno de los apartes, la acusación señala que “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”. Esta formulación contrasta con la acusación anterior, en la que el “Cártel de los Soles” era mencionado en al menos 32 ocasiones y se describía a Maduro de manera explícita como su líder.