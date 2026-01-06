x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¿EE. UU. cambió su posición sobre señalamientos a Maduro de ser el jefe del “Cartel de los Soles”? Esto dice la nueva acusación

La existencia del “Cartel de los Soles” de Venezuela como organización concreta ha sido objeto de debate durante varios años. En la nueva acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no mencionó a Nicolás Maduro como su jefe, a diferencia de la acusación en 2020.

  • Nicolás Maduro esposado en Manhattan el 5 de enero de 2026. FOTO: XNY/Star Max/GC Images
    Nicolás Maduro esposado en Manhattan el 5 de enero de 2026. FOTO: XNY/Star Max/GC Images
Veronica Hernandez Téllez
Veronica Hernandez Téllez

Alcance

hace 10 horas
bookmark

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro apenas menciona la existencia y el papel del llamado “Cártel de los Soles”, una denominación que durante años ha sido central en los señalamientos de Washington contra el régimen venezolano.

Aunque la administración estadounidense ha sostenido reiteradamente que Maduro lidera esta supuesta estructura criminal, el nuevo documento judicial, publicado el pasado 3 de enero, muestra un cambio relevante en la forma en que se menciona al grupo.

Desde 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró formalmente a Nicolás Maduro como el jefe del denominado “Cártel de los Soles”, una organización que, según Washington, estaría integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos vinculados al narcotráfico.

Estas acusaciones fueron impulsadas durante la primera administración de Donald Trump, que señaló en múltiples ocasiones al mandatario venezolano de encabezar un cartel de la droga que operaría desde el Estado venezolano.

Incluso el pasado noviembre, Estados Unidos designó al supuesto cartel como una “organización terrorista”. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado en numerosas ocasiones que el Cartel de los Soles es dirigido por Maduro.

Sin embargo, en la nueva acusación formal divulgada este 3 de enero por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, y firmada por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, el “Cártel de los Soles” no aparece mencionado como una de “las organizaciones narcoterroristas que trabajan en asociación con los acusados”.

De hecho, el documento solo hace referencia al término en dos ocasiones, un contraste frente a la versión anterior del expediente.

En uno de los apartes, la acusación señala que “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”.

Esta formulación contrasta con la acusación anterior, en la que el “Cártel de los Soles” era mencionado en al menos 32 ocasiones y se describía a Maduro de manera explícita como su líder.

En ese documento, el Departamento de Justicia afirmaba que “Nicolás Maduro Moros ayudó a gestionar y, en última instancia, a liderar el Cártel de Los Soles a medida que ganaba poder en Venezuela. Bajo el liderazgo de Maduro Moros y otros, el Cártel de Los Soles buscaba no solo enriquecer a sus miembros y aumentar su poder, sino también inundar Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores de este país”.

Esta acusación no apareció en los señalamientos por los que Maduro está en juicio en la ciudad de Nueva York.

El “Cartel de los Soles” ha sido cuestionado durante años por expertos, que advierten que su existencia como una organización concreta, con jerarquía y mando unificado, es objeto de debate.

Para algunos analistas, se trataría más bien de una forma de describir redes de corrupción y vínculos con el narcotráfico dentro del Estado venezolano, y no de un cartel tradicional.

Entérese: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Aun así, el nuevo documento no modificó las acusaciones contra Maduro por narcotráfico. La Fiscalía de Nueva York mantiene que el mandatario venezolano hace parte de un sistema de corrupción que protege y facilita actividades criminales.

Indica que Maduro “está al frente de esa corrupción y se ha aliado con sus cómplices para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Puede leer: “No sé si es bueno o malo”: las tres contradicciones de Petro en su defensa a Maduro; ya lo había llamado “dictador”

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Política
Cartel de los Soles
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida