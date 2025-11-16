Ecuador vota para decidir sobre el regreso de bases militares extranjeras y una nueva Constitución

Los ecuatorianos votarán el domingo un referendo clave para su presidente Daniel Noboa que busca apoyo popular para endurecer las leyes contra el narcotráfico de la mano de una nueva Constitución, bases militares extranjeras y el respaldo de Estados Unidos.

Los ciudadanos irán a las urnas con la preocupación de la violencia galopante en un país que hasta hace una década era tranquilo y en medio del debate internacional sobre la estrategia antidrogas de Washington en la región, donde sus mortíferos bombardeos provocan fricciones con varios gobiernos latinoamericanos.

Lea también: Ecuador se alista para referendo que podría revivir bases militares de EE. UU. en su territorio

Muy cercano a la Casa Blanca y con un discurso de mano de hierro contra el crimen, Noboa busca más poder para doblegar a las numerosas bandas que siembran terror.

Además del regreso de bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva Constitución, los ecuatorianos deben decidir si ponen fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y si reducen el número de congresistas.

“El narcotráfico está tan enquistado en el Estado ecuatoriano que sí necesitaríamos militares de afuera que nos puedan ayudar”, dijo a la AFP Andrés, de 43 años y vendedor en una compañía que prefirió reservarse su apellido por temor.

Casi 14 de los 17 millones de ecuatorianos están llamados a votar de manera obligatoria entre las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. hora local de Ecuador. El Consejo Electoral empezará a difundir un conteo rápido en la misma noche. Según encuestas como la de la firma Cedatos, el Sí triunfará con un respaldo de más del 61%.