Ecuador restringió pasos de frontera con Colombia y Perú por “seguridad nacional”

Ecuador dejó habilitados desde el miércoles 24 de diciembre solo dos de los pasos fronterizos con Colombia y Perú debido a “razones de seguridad nacional”, informó la cancillería.

Ubicado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1.500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.

Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando como de drogas, armas y explosivos.

El gobierno de Ecuador decidió que “por razones de seguridad nacional” mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la cancillería por la red social X sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.