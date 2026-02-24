Inseguridad no da tregua en Bogotá: alcalde municipal fue atacado a disparos en plena vía; este es su estado de salud

En medio del estupor que persiste en Bogotá tras el caso de presunto secuestro extorsivo que sufrió Diana Ospina, este martes se conoció que un alcalde municipal que se encontraba de visita en la capital fue víctima de un aparente intento de hurto que terminó en un ataque a disparos.
Se trata de Nixon López, alcalde del municipio de Ospina, en Nariño, quien resultó lesionado por un arma de fuego en medio de un aparente atraco. Las primeras versiones indican que el mandatario se encontraba hospedado en inmediaciones de Corferias y habría sido estudiado por delincuentes tras retirar una suma de dinero.
