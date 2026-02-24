Video | El emotivo reencuentro de Diana Ospina con su familia tras ser secuestrada en Bogotá

La incertidumbre que mantuvo en vilo a una familia bogotana durante casi 48 horas terminó en la noche del lunes 23 de febrero, tras el regreso de uno de sus miembros a casa.
En contexto: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Diana Ospina en Bogotá? Pidió un taxi y se perdió su rastro; ya se pronunció Theatron
Diana Ospina, la mujer de 35 años que desapareció tras salir de un establecimiento nocturno en el sector de Chapinero en la madrugada del domingo 22 de febrero, fue hallada con vida en la vía que conduce al municipio de Choachí, Cundinamarca.