MinHacienda asegura que firmó decreto del impuesto al patrimonio que arrancará en abril: ¿qué cambios trae?

En medio del Consejo de Ministros en Cartagena, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que ya firmó el decreto que crea un nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas, con el fin de financiar la atención de la reciente emergencia climática.
La decisión se sustenta en el marco de la emergencia económica a raíz de los daños ocasionados por el frente frío y las inundaciones registradas en el país. De acuerdo con la evaluación preliminar presentada el 11 de febrero, se contabilizaron 65 emergencias, entre ellas 53 inundaciones, cinco movimientos en masa, tres crecientes súbitas, dos vendavales, una erosión fluvial y una erosión costera, en 61 municipios de ocho departamentos.
