Trump asegura que 11 “narcoterroristas” murieron en ataque de EE. UU. a barco que salió de Venezuela con droga

El presidente Donald Trump dijo este martes que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas. El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua (TDA) se encontraban llevando narcóticos ilegales en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”. Le puede interesar: Las imágenes del poderoso despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela que publicó representante republicano “Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, dijo Trump en Truth.

Para Trump, el TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental. Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también confirmó el éxito del ataque de las autoridades estadounidenses, por medio de un mensaje en sus redes sociales. “Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, dijo Rubio en X.

Estados Unidos “va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, añadió, concluyó el secretario.

Fin de la “impunidad”

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos. El gobierno Trump, que acusó a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas. Trump no ha amenazado con invadir Venezuela.

Imagen del poderoso despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela. FOTO: Captura de video

“Esto es una operación antidrogas”, respondió Rubio a preguntas de periodistas en Miami sobre una posible intervención en Venezuela. “Se acabaron los días de actuar con impunidad, de inutilizar un motor a tiros o incautar un par de cargamentos de droga de un barco”, dijo. Como contrapartida, Caracas anunció el lunes el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Repetidas acusaciones

Las acusaciones de narcotráfico contra el régimen venezolano remontan a años atrás, antes de la llegada de Trump al poder. Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas. Las relaciones entre ambos países empeoraron drásticamente tras las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, que llevaron a Maduro nuevamente al poder en medio de denuncias de fraude de la oposición y fuertes críticas, tanto en América Latina como en Washington y capitales europeas. Venezuela expulsó a la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2005 por considerar que se inmiscuía en sus asuntos internos. En 2020, Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y ofreció 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, un monto que el gobierno de Joe Biden aumentó luego a 25 millones de dólares. El gobierno Trump lo aumentó a 50 millones de dólares el mes pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty